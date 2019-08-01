  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/08/2019 16:30

【本港經濟】零售銷售額五連跌，６月跌幅擴大至６﹒７％遠遜預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處今日公布，今年６月的零售業總銷貨價值的臨時估計
為３５２億元，較２０１８年同月下跌６﹒７％，跌幅比５月修訂估計的１﹒４％顯著擴大，並
較市場預估跌１﹒９％差，且創今年２月以來最大跌幅。與２０１８年同期比較，今年上半年的
零售業總銷貨價值的臨時估計下跌２﹒６％。

＊首飾鐘表貨價下跌１７％＊

　　扣除其間價格變動後，今年６月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌７﹒６％，亦較５
月修訂估計的跌幅１﹒８％擴大，又較市場預估跌２％遜色。今年上半年的零售業總銷貨數量估
計按年下跌３﹒１％。
　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年６月，珠寶首飾、鐘表及名貴
禮物的銷貨價值按年下跌１７﹒１％。其次為藥物及化妝品（銷貨價值下跌４﹒１％）；服裝（
下跌８﹒２％）；百貨公司貨品（下跌６％）；食品、酒類飲品及煙草（下跌１﹒３％）。不過
，超級市場貨品的銷貨價值上升１﹒６％。

＊政府：示威活動料進一步拖累零售業務＊

　　今年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌２﹒７％，而
經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌２﹒８％。
　　政府發言人表示，零售業銷售在６月的跌幅擴大，反映本地消費情緒更趨審慎及訪港旅客人
數升幅放緩的影響。發言人進一步表示，由於環球及本地經濟前景轉差及其他不利因素繼續影響
消費情緒，零售業銷售的短期表現料會維持疲弱。近期的大型示威活動如若持續，亦會進一步拖
累零售業務。政府會密切留意相關情況。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS01/08/2019
【FOCUS】鮑叔兩個字累股市散水 侵侵或出招吹大貿戰逆風
生財有道01/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股守27600成關鍵
生財有道01/08/2019
【儲局減息】陳德霖：美減息反映貨幣政策轉變 港息未必即時跟減
生財有道01/08/2019
【儲局減息】聯儲局減息四分一厘 鮑威爾暗示並非減息周期開始
興證快訊01/08/2019
港股持續牛皮
國際動態01/08/2019
民主黨總統候選人 齊轟特打貿戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金