【本港經濟】零售銷售額五連跌，６月跌幅擴大至６﹒７％遠遜預期

《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處今日公布，今年６月的零售業總銷貨價值的臨時估計

為３５２億元，較２０１８年同月下跌６﹒７％，跌幅比５月修訂估計的１﹒４％顯著擴大，並

較市場預估跌１﹒９％差，且創今年２月以來最大跌幅。與２０１８年同期比較，今年上半年的

零售業總銷貨價值的臨時估計下跌２﹒６％。



＊首飾鐘表貨價下跌１７％＊



扣除其間價格變動後，今年６月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌７﹒６％，亦較５

月修訂估計的跌幅１﹒８％擴大，又較市場預估跌２％遜色。今年上半年的零售業總銷貨數量估

計按年下跌３﹒１％。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年６月，珠寶首飾、鐘表及名貴

禮物的銷貨價值按年下跌１７﹒１％。其次為藥物及化妝品（銷貨價值下跌４﹒１％）；服裝（

下跌８﹒２％）；百貨公司貨品（下跌６％）；食品、酒類飲品及煙草（下跌１﹒３％）。不過

，超級市場貨品的銷貨價值上升１﹒６％。



＊政府：示威活動料進一步拖累零售業務＊



今年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌２﹒７％，而

經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌２﹒８％。

政府發言人表示，零售業銷售在６月的跌幅擴大，反映本地消費情緒更趨審慎及訪港旅客人

數升幅放緩的影響。發言人進一步表示，由於環球及本地經濟前景轉差及其他不利因素繼續影響

消費情緒，零售業銷售的短期表現料會維持疲弱。近期的大型示威活動如若持續，亦會進一步拖

累零售業務。政府會密切留意相關情況。（ｃｌ）

