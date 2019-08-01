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即市新聞

01/08/2019 18:48

《再戰明天》日本央行公布政策會議記錄，美國公布就業報告

　　《經濟通通訊社１日專訊》東亞峰會明日（２日）舉行，日本央行公布政策會議記錄，美國
公布就業報告。

＊東亞峰會明舉行，日本央行公布政策會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布６月１９－２０日貨幣
政策會議記錄。
　　明日舉行第５２屆東盟外長會議、第２０屆東盟與中日韓外長會、第九屆東亞峰會外長會
（至８月３日）。
　　東亞峰會明舉行。明早１１：４５ａｍ，東盟外長與澳洲、中國、印度、日本、新西蘭、俄
羅斯、韓國和美國外長參加。

＊歐元區公布６月生產及零售數據＊

　　在數據方面，明午５：００ｐｍ，歐元區６月生產者物價指數，月率跌幅料由０﹒１％擴大
至０﹒３％；年率料由１﹒６％下滑至０﹒８％。歐元區６月零售銷售月率料由下滑０﹒３％升
上０﹒３％；年率料維持於１﹒３％。

＊美國公布就業報告，密歇根大學消費者信心指數料上升＊

　　明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布６月國際商品貿易，料由７﹒６億加元貿盈逆轉為３億加元
貿赤。同時，美國公布７月失業率，料由３﹒７％下滑至３﹒６％；就業參與率料維持於
６２﹒９％；平均時薪月率料維持於０﹒２％；年率料維持於３﹒１％。美國７月非農業就業人
口變動料由２２﹒４萬跌至１６﹒５萬；製造業就業人口料由１﹒７萬驟降至５０００。美國６
月貿易赤字料由５５５億美元收窄至５４６億美元。
　　１０：００ｐｍ，美國公布７月密歇根大學消費者信心指數，料由９８﹒２升上９８﹒５。
美國６月工廠訂單料由下滑０﹒７％升上０﹒７％。

＊海港企業和泓富產業信託派業績＊

　　在本港，明日先施（００２４４）、周大福（０１９２９）和國聯通信（０８０６０）開股
東會。
　　明日派業績的公司有：瑞金礦業（００２４６）、海港企業（０００５１）、華人置業
（００１２７）、泓富產業信託（００８０８）、永利地產發展（００８６４）和興證國際
（０６０５８）。（ｈｏ）

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