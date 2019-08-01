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01/08/2019 17:29

【企業盈警】澳門勵駿料中期由盈轉虧，期內沒有一次性的收益所致

　　《經濟通通訊社１日專訊》澳門勵駿（０１６８０）發盈警，預期截至今年６月底止六個月
集團錄得公司擁有人應佔未經審核綜合虧損，而去年同期公司擁有人應佔未經審核綜合溢利約為
２８﹒５４億元。
　　今年首六個月公司擁有人應佔未經審核綜合虧損主要由於去年出售新澳門置地管理產生淨收
益約３０﹒１５億元，而今年並無類似一次性的收益所致。（ｋｙ）

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