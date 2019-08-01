【企業盈警】大同集團（５４４）料上半年虧損與去年同期虧損相約

《經濟通通訊社１日專訊》大同集團（００５４４）發盈警，預期截至今年６月底止六個月

期間錄得之虧損，與去年同期錄得之虧損１７０７﹒４萬元相約。董事會認為，預期錄得之虧損

主要源自分佔一家聯營公司虧損及仍未完全運營的新倉庫所產生的經營虧損。（ｋｙ）

