《經濟通通訊社１日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，純利按年
升２％至１８３﹒２４億元，符合預期，每股盈利４﹒７５元，派中期息０﹒８７元，與去年同
期持平。（ｋｙ）
01/08/2019 16:35
【長和業績】長和中期多賺２％至１８３億符預期，派息０﹒８７元
《經濟通通訊社１日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，純利按年
升２％至１８３﹒２４億元，符合預期，每股盈利４﹒７５元，派中期息０﹒８７元，與去年同
期持平。（ｋｙ）
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