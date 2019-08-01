《經濟通通訊社１日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，主席李澤
鉅於業績報告中表示，展望本年度餘下期間，全球各地經濟仍不明朗。
他認為，更多寬鬆貨幣及財政政策或可舒緩衝擊，惟風險依然嚴峻。營運韌力、業務多元化
、穩定現金流及深厚之財務根基繼續為集團之主要優勢。因此他對集團業務前景審慎樂觀。
（ｋｙ）
01/08/2019 16:59
【長和業績】李澤鉅：寬鬆貨幣政策或舒緩經濟衝擊，惟風險仍嚴峻
《經濟通通訊社１日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，主席李澤
鉅於業績報告中表示，展望本年度餘下期間，全球各地經濟仍不明朗。
他認為，更多寬鬆貨幣及財政政策或可舒緩衝擊，惟風險依然嚴峻。營運韌力、業務多元化
、穩定現金流及深厚之財務根基繼續為集團之主要優勢。因此他對集團業務前景審慎樂觀。
（ｋｙ）
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