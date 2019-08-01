【長和業績】長實重估及出售投資物業前溢利１４０億元，升１６％

《經濟通通訊社１日專訊》長實（０１１１３）公布截至今年６月底止中期業績，重估及出

售投資物業前溢利為１４０﹒４５億元，較去年同期升１６﹒３８％，重估及出售投資物業前之

每股溢利按年升１７％至３﹒８元。

經扣除稅項及非控股股東權益後，投資物業公平值增加為１０﹒８３億元。（ｂｎ）

