《經濟通通訊社１日專訊》長實（０１１１３）公布截至今年６月底止中期業績，重估及出
售投資物業前溢利為１４０﹒４５億元，較去年同期升１６﹒３８％，重估及出售投資物業前之
每股溢利按年升１７％至３﹒８元。
經扣除稅項及非控股股東權益後，投資物業公平值增加為１０﹒８３億元。（ｂｎ）
01/08/2019 16:35
【長和業績】長實重估及出售投資物業前溢利１４０億元，升１６％
《經濟通通訊社１日專訊》長實（０１１１３）公布截至今年６月底止中期業績，重估及出
售投資物業前溢利為１４０﹒４５億元，較去年同期升１６﹒３８％，重估及出售投資物業前之
每股溢利按年升１７％至３﹒８元。
經扣除稅項及非控股股東權益後，投資物業公平值增加為１０﹒８３億元。（ｂｎ）
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