【長和業績】長實中期賺１５１億跌３８﹒９％，中期息０﹒５２元

《經濟通通訊社１日專訊》長實（０１１１３）公布截至今年６月底止中期業績，純利

１５１﹒２８億元，按年跌３８﹒８８％，每股基本盈利４﹒１元，跌３９％，但派中期息每股

０﹒５２元，按年增加１０﹒６％。

期內，集團收入為３４０﹒０８億元，按年升４１﹒０１％，整體收入包括集團收入２６８

﹒３６億元及集團攤佔合營企業之收入７１﹒７２億元。除稅前溢利為１８２﹒９２億元，按年

跌３５﹒１２％。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

