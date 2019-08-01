《經濟通通訊社１日專訊》長實（０１１１３）公布截至今年６月底止中期業績，純利
１５１﹒２８億元，按年跌３８﹒８８％，每股基本盈利４﹒１元，跌３９％，但派中期息每股
０﹒５２元，按年增加１０﹒６％。
期內，集團收入為３４０﹒０８億元，按年升４１﹒０１％，整體收入包括集團收入２６８
﹒３６億元及集團攤佔合營企業之收入７１﹒７２億元。除稅前溢利為１８２﹒９２億元，按年
跌３５﹒１２％。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
01/08/2019 16:34
【長和業績】長實中期賺１５１億跌３８﹒９％，中期息０﹒５２元
《經濟通通訊社１日專訊》長實（０１１１３）公布截至今年６月底止中期業績，純利
１５１﹒２８億元，按年跌３８﹒８８％，每股基本盈利４﹒１元，跌３９％，但派中期息每股
０﹒５２元，按年增加１０﹒６％。
期內，集團收入為３４０﹒０８億元，按年升４１﹒０１％，整體收入包括集團收入２６８
﹒３６億元及集團攤佔合營企業之收入７１﹒７２億元。除稅前溢利為１８２﹒９２億元，按年
跌３５﹒１２％。（ｂｎ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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