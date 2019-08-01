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即市新聞

01/08/2019 17:28

【本港樓市】中原按揭：現樓按揭逾九千宗，中銀香港重奪按揭一哥

　　《經濟通通訊社１日專訊》根據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，今年７月份現
樓按揭登記共錄９３０８宗，連續３個月超過９０００宗水平，相對６月份微升２％；樓花按揭
登記則錄１７３２宗登記，按月增加３６﹒２％。
　　中原按揭董事總經理王美鳳表示，樓巿自６月起受本地受政治因素困擾，貿易戰僵局未有突
破，環球經濟下行風險增加等因素下，樓市交投回軟，觀望氣氛漸增，預料第３季按揭數字將受
影響現跌幅。

＊中銀香港超越匯豐成現樓按揭一哥＊

　　王美鳳表示，大型銀行今年中起調整按揭優惠，現樓按揭巿佔率冠軍亦出現執位情況，中銀
香港（０２３８８）７月份現樓按揭巿佔率升至高達２６﹒８％，超越連續２８個單月冠軍的匯
豐銀行，成為現樓按揭巿佔率一哥；匯豐銀行於樓花按揭巿場維持十連冠。
　　中原按揭研究部資料顯示，７月份銀行現樓按揭登記中，四大銀行巿佔率按月減少１﹒７個
百分點至佔７７﹒２％，王美鳳預料，大型銀行於６月先後微調轉按優惠及細額按息，此舉推動
了客戶加快提交轉按申請爭取尾班車優惠，部分轉按及細額貸款申請流去中小型銀行，稍後數字
將反映部分中小型銀行市佔率出現躍進，而四大銀行市佔率下降之情況。
　　中銀香港７月份巿佔率按月增加０﹒３個百分點至佔２６﹒８％，取代匯豐銀行成為現樓巿
佔第一；回落至排名第二的匯豐銀行，期內現樓按揭登記巿佔率按月大跌３個百分點至
２３﹒９％。緊隨其後的恆生銀行（０００１１）巿佔率減少０﹒５個百分點至佔１５﹒６％。
（ｂｉ）

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