《經濟通通訊社１日專訊》華鼎集團控股（０３３９８）發盈警，相比集團截至去年６月底
止六個月的除稅前純利６１１０萬元，集團截至今年６月底止六個月預期會錄得除稅前虧損淨額
。有關虧損的主要原因包括集團原設備製造業務收入下跌約１７﹒４％；及時裝零售業務收入下
跌約１４﹒５％。（ｋｙ）
01/08/2019 17:37
【企業盈警】華鼎控股料中期由盈轉虧，首六個月錄除稅前虧損淨額
《經濟通通訊社１日專訊》華鼎集團控股（０３３９８）發盈警，相比集團截至去年６月底
止六個月的除稅前純利６１１０萬元，集團截至今年６月底止六個月預期會錄得除稅前虧損淨額
。有關虧損的主要原因包括集團原設備製造業務收入下跌約１７﹒４％；及時裝零售業務收入下
跌約１４﹒５％。（ｋｙ）
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