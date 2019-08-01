【企業盈警】華鼎控股料中期由盈轉虧，首六個月錄除稅前虧損淨額

《經濟通通訊社１日專訊》華鼎集團控股（０３３９８）發盈警，相比集團截至去年６月底

止六個月的除稅前純利６１１０萬元，集團截至今年６月底止六個月預期會錄得除稅前虧損淨額

。有關虧損的主要原因包括集團原設備製造業務收入下跌約１７﹒４％；及時裝零售業務收入下

跌約１４﹒５％。（ｋｙ）

