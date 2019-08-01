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即市新聞

01/08/2019 17:20

【長和業績】長實：上半年已簽合約額累計逾百億，內房延平穩趨勢

　　《經濟通通訊社１日專訊》長實集團（０１１１３）於中期業績表示，回顧今年上半年度，
市場對本港住宅物業需求持續，美國減息機會普遍預期增加，樓市維持平穩。集團期內已簽署物
業買賣合約金額累計超過１００億元，物業銷售貢獻錄得理想增長。此外，集團於黃竹坑、屯門
小秀及油塘之新增物業發展項目均如期開展。內地持續落實對房地產採取長效調控機制，房地產
市場基本延續平穩趨勢。

＊海之戀商場工程接近完成＊

　　長實指，物業租務收入較去年同期稍微下跌，惟物業租務收益維持穩定。集團於去年購入倫
敦５　Ｂｒｏａｄｇａｔｅ商用物業，其租金收益有助填補重建中和記大廈的租務收入貢獻。和
記大廈經重建後將成為中區標誌性時尚優質甲廈，為集團投資物業組合注入新動力。荃灣海之戀
商場工程已接近完成階段，開業後將為西鐵沿線一大型商場。集團旗下整體投資物業樓面總面積
將隨新項目落成而進一步擴展，有助鞏固租金收入。

＊基建業務提供溢利貢獻３﹒７億元＊

　　基建及實用資產業務為集團主要固定收入來源之一，各項相關業務期內表現穩固。上半年
ＣＫ　Ｗｉｌｌｉａｍ集團之溢利貢獻為８﹒１６億元，該公司業務包括於澳洲配電、輸氣及　
配氣，以及為當地偏遠地區客戶提供發電方案。加拿大建築設備服務供應商Ｒｅｌｉａｎｃｅ　
Ｈｏｍｅ　Ｃｏｍｆｏｒｔ期內溢利貢獻為５億元，而以德國為主要市場之能源管理綜合服務供
應商ｉｓｔａ溢利貢獻為８﹒５６億元。根據於期內訂立經濟收益協議，基建業務經濟收益為集
團提供溢利貢獻３﹒７億元。集團將持續物色可提供長期及持續固定收入的環球多元化基建及實
用資產與相關投資項目，進一步增強優質現金流，並為整體組合帶來增值效益。

＊飛機租賃業務競爭加劇＊

　　今年上半年度，飛機投資需求持續上升。在市場需求帶動下，飛機買賣交易價值上漲，惟業
務拓展所面對之競爭亦相應增加。集團旗下飛機租賃業務提供穩定中、長期收入來源，上半年營
運表現持續理想，溢利貢獻為７﹒１７億元，較去年同期增加１﹒２１億元。（ｂｎ）

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