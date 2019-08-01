《經濟通通訊社１日專訊》巨濤海洋石油服務（０３３０３）發盈警，預期截至今年６月底
止六個月集團將錄得較大額的擁有人應佔期內虧損，原因主要是由於集團蓬萊製造場地當前在手
的重大工程項目處於建造的早期階段，建造工作量較低，因此於今年上半年完成的工作進度較少
；以及集團珠海製造場地於２０１９年上半年的工作量不足。（ｋｙ）
01/08/2019 17:40
【企業盈警】巨濤海洋石油服務料工作量較低令中期錄得較大額虧損
《經濟通通訊社１日專訊》巨濤海洋石油服務（０３３０３）發盈警，預期截至今年６月底
止六個月集團將錄得較大額的擁有人應佔期內虧損，原因主要是由於集團蓬萊製造場地當前在手
的重大工程項目處於建造的早期階段，建造工作量較低，因此於今年上半年完成的工作進度較少
；以及集團珠海製造場地於２０１９年上半年的工作量不足。（ｋｙ）
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