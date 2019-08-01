【企業盈警】維港環保料上半年應佔純利按年減少４０－５０％

《經濟通通訊社１日專訊》維港環保科技（０１８４５）公布，預期截至２０１９年６月

３０日止六個月公司擁有人應佔純利將較去年同期減少約４０％至５０％，其主要由於市場競爭

激烈以致危險廢物焚燒處置解決方案的毛利率減少；及集團投資於新的固體廢物處理項目仍處於

初始階段或建設階段，尚未產生利潤。

集團預期中期業績將於今年８月３１日或之前刊發。（ｂｎ）

