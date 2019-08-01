《經濟通通訊社１日專訊》維港環保科技（０１８４５）公布，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月公司擁有人應佔純利將較去年同期減少約４０％至５０％，其主要由於市場競爭
激烈以致危險廢物焚燒處置解決方案的毛利率減少；及集團投資於新的固體廢物處理項目仍處於
初始階段或建設階段，尚未產生利潤。
集團預期中期業績將於今年８月３１日或之前刊發。（ｂｎ）
01/08/2019 17:30
【企業盈警】維港環保料上半年應佔純利按年減少４０－５０％
《經濟通通訊社１日專訊》維港環保科技（０１８４５）公布，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月公司擁有人應佔純利將較去年同期減少約４０％至５０％，其主要由於市場競爭
激烈以致危險廢物焚燒處置解決方案的毛利率減少；及集團投資於新的固體廢物處理項目仍處於
初始階段或建設階段，尚未產生利潤。
集團預期中期業績將於今年８月３１日或之前刊發。（ｂｎ）
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