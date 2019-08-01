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01/08/2019 17:41

【企業盈警】川河料上半年股東應佔除稅後綜合溢利按年跌４５％

　　《經濟通通訊社１日專訊》川河集團（００２８１）公布，預期截至今年６月底止六個月之
股東應佔除稅後綜合溢利，將較２０１８年同期之１﹒５３億元錄得下跌約４５％。
　　有別在去年同期，集團在澳門之物業業務錄得一次性銷售收益，預期在回顧期內業績下跌，
主要因收取在香港之長期股本投資之股息收人入大幅下跌所致。儘管集團應佔一家在上海市從事
物業發展及投資業務之聯營公司之溢利增加，並且在香港之證券買賣之收益有所輕微增長，但預
期上半年之除稅後綜合業績或較去年同期下跌。
　　集團料於８月中旬刊發中期業績。（ｂｎ）

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