【企業盈喜】昇捷（２３４０）料上半年股東應佔溢利按年大幅增加

《經濟通通訊社１日專訊》昇捷控股（０２３４０）公布，截至今年６月３０日止六個月期

間，期內股東應佔溢利較去年同期大幅增加。

溢利增加主要由於物業及設施管理以及室內裝飾及特殊項目業務的業績理想及營運效率有所

改善，以及相關期間的成本控制措施奏效所致。（ｂｎ）

