《經濟通通訊社１日專訊》卓爾智聯（０２０９８）發盈警，預期集團截至今年６月底止六
個月與去年同期比較，集團可能錄得收入大幅增長逾７０－９０％及溢利減少５０％至７０％。
董事會認為溢利之減少主要由於期內確認集團持有作投資之上市股本證券之未變現虧損淨額
約為８﹒０７億港元，而去年同期之未變現盈利淨額為１﹒８２億元人民幣。（ｋｙ）
01/08/2019 17:54
【企業盈警】卓爾智聯（２０９８）料上半年溢利減５０％至７０％
《經濟通通訊社１日專訊》卓爾智聯（０２０９８）發盈警，預期集團截至今年６月底止六
個月與去年同期比較，集團可能錄得收入大幅增長逾７０－９０％及溢利減少５０％至７０％。
董事會認為溢利之減少主要由於期內確認集團持有作投資之上市股本證券之未變現虧損淨額
約為８﹒０７億港元，而去年同期之未變現盈利淨額為１﹒８２億元人民幣。（ｋｙ）
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