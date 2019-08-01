《小傳日記》鮑叔一席話，魚缸急向下；失守牛熊線，後市趨抖顫？

《小傳日記》隔晚（３１日）聯儲局主席鮑叔（鮑威爾）一如「孖屐」預期減息四分一厘，

仲提早縮表！不過，缸友又唔好咁開心住喎，事關鮑叔就話今次減息只係「調節」，唔好預期寬

鬆周期已經重啟，即係話今次之後唔好預期未來會好快再減息，所以聽到呢個消息之後，之前升

到慶恰恰嘅美股當堂即刻借勢回調，全線低收逾１巴仙啊。

打完風返嚟，魚缸今日正常開市，但表現就同今日天氣一樣陰沉。一開局就跌穿咗守咗個半

月嘅牛熊線（約２７６０３點），低開１９５點報２７５８２點。其後神州財新７月製造業

ＰＭＩ回升，勝「孖屐」預期，令魚缸跌幅曾經收窄至只有２３點。

不過，無幾耐又開始腳軟過喇，之前升咗好多嘅本地磚頭佬就因為未來減息預期降溫而受壓

；下晝馬交嗰邊博彩收入又唔合「孖屐」預期，缸友仲唔排住隊沽貨咩，魚缸跌勢即刻加劇，最

多跌過２８１點，其後跌幅都維持兩百幾點，最終埋單恆指收報２７５６５，跌２１２點或跌１

巴仙。全日主板成交７９９﹒８１億銀，比上日多咗３３巴仙。

國貨佬指數報１０６２１，跌半巴仙或跌５３點。

Ａ場嗰邊都唔好過啊，上證綜指報２９０８，跌２３點或跌１巴仙，全日成交１７１１億人

仔。深成指埋單報９２６８，跌５８點或跌超過半巴仙，全日成交２０２８億人仔。

大隻藍戰士方面，雖然再有消息傳話神州又想出手，防止後生仔沉迷打機，不過消息無阻今

日ＱＱ逆市上游，升半巴仙，上到３７０銀關；大象（００００５）繼續跌半巴仙，報

６３﹒０５銀；ＡＩＡ（０１２９９）就慘囉，呢幾個月強勢破頂之後就連日跌，今日再蒸發逾

１巴仙，報７９﹒７銀，暫時已經係七連跌，累積唔見近９巴仙，慘啊！生發發（００３８８）

都唔好過，今日跌近半巴仙，報２６４﹒６銀；神州移動（００９４１）畀富瑞削價一成，今日

再跌近１巴仙，報６６﹒３５銀。

旺旺（００１５１）今日就攪笑囉，傳聞有人將佢同涉嫌向花旗國走私而畀人告嘅忠旺

（０１３３３）搞錯咗，今日肥手指再現，開市即瀉８巴仙，後來可能發現擺咗烏龍，股價慢慢

升返，最後仲做埋表現最佳藍戰士，全日升逾１巴仙，報６﹒２銀；忠旺就繼續大瀉一成四，報

３﹒４４銀。

渣打（０２８８８）今日派咗成績表，表現好過「孖屐」預期，中期息仲升一成七，全日急

彈３巴仙，報６６﹒７５銀。其他街坊就插水，東亞（０００２３）蒸發近２巴仙，報２２﹒３

銀。小象（０００１１）唔見咗１巴仙，報１８４﹒８銀。



＊減息恐落空磚頭遇寒冬，缸友急住閃內房未脫險＊



缸友終於得償所願盼望到聯儲局減息四分一厘，但議息會議後主席鮑叔就大撥冷水，暗示今

次減息只有一次。事實上，「孖屐」早就消化晒減息呢項利好因素，最受惠減息嘅香江磚頭佬全

線失威，新地（０００１６）嘅沽壓最重，全日蒸發咗４巴仙，報１２１﹒７銀，仲要係表現最

差嘅藍戰士！長實（０１１１３）將會喺今日收市後放榜，績前同樣跣低近４巴仙，報５７﹒２

銀。信置（０００８３）唔見咗近３巴仙，報１２﹒４４銀。恆地（０００１２）同新世界

（０００１７）只係插咗１巴仙，報４０﹒３銀同１１蚊。

中央前幾日先再次強調「樓喺用嚟住唔係用嚟炒」，仲話唔會刺激房地產去穩定經濟，缸友

收到風驚咗幾日，搞到內房冇運行，碧桂園（０２００７）插水近３巴仙，報１０﹒３８銀。有

消息話潤地（０１１０９）以７億人仔攞咗神州三塊地皮，股價全日跌咗超過３巴仙，報

３２﹒７銀。萬科（０２２０２）就唔見咗約兩巴仙，報２９﹒１５銀。中海外（００６８８）

跣低超過１巴仙，報２６﹒５５銀。佳兆業（０１６３８）領跌一眾神州磚頭，全日蒸發超過半

成，報３﹒１１銀。



＊博彩收入降濠賭佬動盪，隔晚油價漲鐵鳥即遭殃＊



馬交下晝公布咗上個月博彩收入，結果唔合「孖屐」口味，按年下降逾３巴仙至２４５億澳

門元。而且，離岸人仔曾經跌穿咗６﹒９嘅水平，所以部份濠賭佬命運就坎坷囉，新濠

（００２００），仆低２巴仙，報１８﹒９８銀。一哥銀娛（０００２７）同澳博

（００８８０）齊齊唔見１巴仙，分別報５３﹒２５銀同８﹒５４銀。美高梅（０２２８２）反

而升１巴仙，報１３﹒１銀。

隔晚花旗國公布上周原油庫存，降幅大於預期，令油價上漲。加上美金強勢搞到人仔走弱，

神州鐵鳥全線低飛。東航（００６７０）碌低３巴仙，報４﹒２４銀。國航（００７５３）跟住

仆落２巴仙，報７﹒５２銀。南航（０１０５５）就墜機近２巴仙，報４﹒９９銀。

雖然唔少板塊都跌，都有ｄ係逆市升嘅，好似啲中資公用股今日表現都唔差嫁。講燃氣佬，

新奧能源（０２６８８）今日仲做埋表現最佳國貨佬，全日升１巴仙，報８２﹒３５銀；潤燃

（０１１９３）都走高１巴仙，報４０﹒３銀；昆侖能源（００１３５）就跳高逾２巴仙，報

７﹒０３銀。

講起火電佬，華能國電（００９０２）同華電國際（０１０７１）兩兄弟拍住上，前者升３

巴仙，報４﹒７３銀，後者亦漲４巴仙，報３﹒４３銀。大唐發電（００９９１）就升３巴仙，

報１﹒８２銀；過氣藍戰士潤電（００８３６）亦走高２巴仙，報１１﹒５２銀。



＊金價又潛水金股難進取，銷情惹擔憂車佬求打救＊



花旗國繼續減息嘅願望好大機會落空，支持美金急升仲去埋兩年高，金價自然受壓，現貨金

一度跌１巴仙至１４１５﹒８７美金嘅盤中低位，最終埋單都要跌近１巴仙。黃金佬股價即刻大

縮水，招金（０１８１８）瀉逾６巴仙，報８﹒５８銀；街坊紫金（０２８９９）都要跌逾３巴

仙，報３﹒０６銀；山東黃金（０１７８７）挫近半成，報１４﹒７４銀；ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ

（０２８４０）滑２巴仙，報１０３８銀。

砵砵車第三季度嘅銷情令人擔憂，拖累成個板塊繼續出現回吐。有券商分析話，新嘅四個轆

排放標準提早喺７月１６個省市實施，令砵砵車經銷商劈價出貨，提早消耗第三季度嘅需求。吹

冷風下，東風（００４８９）今日再瀉逾３巴仙，報６﹒８銀，失２０天線（６﹒８７１銀），

係全日表現最差嘅國貨佬；吉利（００１７５）都軟近２巴仙，報１１﹒９２銀；長汽

（０２３３３）挫近４巴仙，報５﹒１８銀；北汽（０１９５８）跌近３巴仙，報４﹒８６銀。

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