《真知灼見－溫灼培》聯儲局減息似剛起步

《真知灼見》一如預期聯儲局於今晨（１日）議息會上宣布減息０﹒２５％，把聯邦儲備基

金息率範圍降到２﹒０％至２﹒２５％。在其聲明中，聯儲局主席鮑威爾指，留意到環球經濟有

出現放慢情況，加上因應美國與其他國家的貿易磨擦有機會影響美國經濟，所以作出減息。但他

揚言，是次減息不會是一個長期減息周期的開始。不過，他同時指出，是次減息也未必一定是一

次過性質。



＊聯儲局不會大刀闊斧減息＊



鮑威爾言下之意相信是要告訴市場，聯儲局不會大刀闊斧去減息，但如有需要也不排除會有

小量減息可能。就美國經濟現狀，聯儲局確實無減息需要。但如環球其他主要經濟體相繼減息，

這會給予聯儲局壓力跟隨減息，否則美元匯價將會表現過強，損害到美國出口競爭力。相信鮑威

爾是從這角度作出上述聲明。從美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局９月減息機會率

也有６１％；相反如９月不減，１２月減息機會率則高達８５％。現時市場普遍的預期聯儲局今

年１２月會減多一次，而明年中再減多一次才完成是次減息周期。



＊歐元今早穿１﹒１１美元＊



美股或外匯市場對於聯儲局今晨減息的反應相當一致。美股沒有升，美元沒有跌，是因為減

息是意中事。但由於預期往後聯儲局就算繼續減息，速度也會相當慢，可能下次減息日子最快也

要待１２月，所以美股最終的反應是下跌，相反美元則上升。當然，美元上升還有其他原因驅使

。昨晚歐元區公布１９個核心成員國的第二季ＧＤＰ按季只微弱增長０﹒２％，較第一季的０﹒

４％增長減半。反觀區內７月份年通脹率則為１﹒１％，同較６月份的１﹒３％進一步回落，並

成為過去１７個月來最低水平。面對低經濟增長及低通脹，大大增強市場預期歐央行有加大寬鬆

貨幣政策力度需要。相信這正是導致昨晚歐元下跌的另一主因。就今早於亞洲市場所見，歐元報

１﹒１０４７美元，跌穿了１﹒１１美元的重要支持。今晚輪到英倫銀行議息。面對「脫歐」問

題困擾損害經濟，現階段料英倫銀行雖暫時按兵不動，但減息相信是大方向。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

