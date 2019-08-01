【儲局減息】普信：聯儲局的「保險性減息」表明美國經濟維持穩健

《環富通基金頻道１日專訊》普信亞太區多元資產方案主管Ｔｈｏｍａｓ

Ｐｏｕｌｌａｏｕｅｃ表示，聯儲局的減息決定符合市場普遍預期，而鑑於美國消費者支出、就

業和工資大致維持穩健，聯儲局選擇採取保險性減息並將利率下調２５個基點，而非部分市場人

士預測的５０個基點，應是意料中事。

若聯儲局大幅減息５０個基點，則表明局方認為經濟數據非常疲弱，對未來增長並不樂觀；

而此舉亦會被視為是聯儲局因經濟數據遜於預期而被逼減息托市。鑑於美國領先經濟指標仍然向

好，目前聯儲局毋須減息５０個基點，但未來是否有這個必要則有待觀察。由於製造業採購經理

指數仍高於５０分界線，加上消費者需求維持穩健，美國短期內陷入衰退的機會不大。換言之，

減息５０個基點可能意味著「壞消息真的是壞消息」，而非現時市場普遍認為的「壞消息就是好

消息」（因經濟轉差已導致當局推行更寬鬆的貨幣政策）。

評估是次減息是否將揭開新一輪寬鬆周期的序幕，抑或只是一次性的貨幣政策調整，通脹是

值得關注的重要指標。科技引致的長期變化、物價波動和關稅等外部因素導致通脹率下跌。儘管

目前相關數據顯示，通脹將在短期回升至近２％的目標水平，但通脹預期仍然疲弱。有見及此，

聯儲局不太可能在寬鬆周期採取過於進取的貨幣政策，尤其是在勞工市場持續收緊的情況下。不

過，若通脹在年內維持偏弱，則局方可能會再次減息２５個基點。

目前，聯儲局認為有實施寬鬆貨幣政策的空間，這將為經濟提供支持。受惠於最新一輪寬鬆

政策，美國經濟有望企穩回升。綜觀美國以外地區，隨著是次減息為市場注入更多流動性，尤其

是在美元強勢似乎已經見頂，以及中國持續推出經濟刺激措施的情況下，我們認為新興市場勢必

會成為最大的受惠者之一。（ｈｏ）

