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即市新聞

01/08/2019 14:33

【儲局減息】景順：聯儲局減息的投資啟示

　　《環富通基金頻道１日專訊》昨晚（３１日）美國聯邦公開市場委員會宣布減息２５個點子
，並決定提早結束資產負債表正常化。景順首席環球市場策略師Ｋｒｉｓｔｉｎａ　
Ｈｏｏｐｅｒ就此發表評論道，美國聯儲局減息２５個點子屬市場預期之內，但當局決定提早結
束資產負債表正常化則令人意外。
　　是次議息決定中有兩名委員投反對票，顯示未來再次減息將更加困難。
　　聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上表示「前景仍然樂觀」，因此這次減息旨在保持這個勢頭
（屬預防勝於治療），而他只想支持和維持經濟擴張。
　　鮑威爾強調市場呈現製造業疲弱及消費力強勢的兩個極端，說明了作出適當利率決定的難度
。這亦解釋了為什麼支持和維持經濟擴張的鮑威爾認為，這次減息在一定程度上是保險的做法。
　　值得留意的是，聯儲局正意識到貿易戰帶來嚴峻的風險。我已於早前警告，市場並沒有完全
理解貿易戰有可能帶來的負面影響。除了關稅，貿易戰所帶來的經濟政策不確定性將遏止商業支
出，帶來更大影響。

＊減息只是一種「調整」＊

　　新聞發布會上值得留意的一點是，鮑威爾認為減息只是一種「調整」，而不是常態趨勢的一
部分。這觀點顯示這次減息僅僅是補回去年第四次加息，並呼應聯邦公開市場委員會６月和７月
兩次聲明之間變化不大的情況。當時勞工市場狀況被描述為「強勁」，經濟增長則被描述為「溫
和」。聯儲局從「密切關注」經濟數據變為「繼續關注」，顯示當局未有提高其戒備狀態。

＊市場反應＊

　　鮑威爾表示減息只是一種調整，而不是常態趨勢的一部分，股市隨即下跌。我相信他更重要
的打算，是為了向華府顯示聯儲局的獨立性。我認為，在他看來，為了維護聯儲局的自決權利，
短期拋售是一個很小的代價。
　　雖然今天股市下跌，但我認為股市將會於未來幾天逆轉。風險資產可能會受益於更加寬鬆的
貨幣政策，投資者則可能會離開風險範疇而轉向尋求收益。（ｈｏ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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