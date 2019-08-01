《環富通基金頻道１日專訊》先機環球投資絕對回報策略性債券基金聯席經理Ｎｉｃｋ
Ｗａｌｌ發表道，美國聯儲局減息０﹒２５％的決定顯示該行仍有機會願意再進一步減息。該行
相信美息會再下調，目的為削弱美元、調升通脹預期和讓債券孳息曲線加深傾斜。
他指，美國經濟表現突出，主要受總統特朗普的刺激措施推動，這導致美元明顯走強，並同
時損害全球其他地區的增長，加上關稅問題致令全球生產陷入衰退，因此，聯儲局的減息行動是
自然的解藥。但是，只輕微減息未能遏止美元強勢，故料美息將有機會進一步邁向零水平。
（ｈｏ）
01/08/2019 16:08
【儲局減息】先機：只輕微減息作用不大，相信美息會再下調
《環富通基金頻道１日專訊》先機環球投資絕對回報策略性債券基金聯席經理Ｎｉｃｋ
Ｗａｌｌ發表道，美國聯儲局減息０﹒２５％的決定顯示該行仍有機會願意再進一步減息。該行
相信美息會再下調，目的為削弱美元、調升通脹預期和讓債券孳息曲線加深傾斜。
他指，美國經濟表現突出，主要受總統特朗普的刺激措施推動，這導致美元明顯走強，並同
時損害全球其他地區的增長，加上關稅問題致令全球生產陷入衰退，因此，聯儲局的減息行動是
自然的解藥。但是，只輕微減息未能遏止美元強勢，故料美息將有機會進一步邁向零水平。
（ｈｏ）
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