【儲局減息】先機：只輕微減息作用不大，相信美息會再下調

《環富通基金頻道１日專訊》先機環球投資絕對回報策略性債券基金聯席經理Ｎｉｃｋ

Ｗａｌｌ發表道，美國聯儲局減息０﹒２５％的決定顯示該行仍有機會願意再進一步減息。該行

相信美息會再下調，目的為削弱美元、調升通脹預期和讓債券孳息曲線加深傾斜。

他指，美國經濟表現突出，主要受總統特朗普的刺激措施推動，這導致美元明顯走強，並同

時損害全球其他地區的增長，加上關稅問題致令全球生產陷入衰退，因此，聯儲局的減息行動是

自然的解藥。但是，只輕微減息未能遏止美元強勢，故料美息將有機會進一步邁向零水平。

（ｈｏ）

