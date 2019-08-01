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即市新聞

01/08/2019 17:03

【儲局減息】道富：降息預期調低利淡股市，票據或是一個合適選擇

　　《經濟通通訊社１日專訊》針對美國聯邦公開市場委員會的會議結果，道富環球市場美洲市
場多資產策略主管Ｌｅｅ　Ｆｅｒｒｉｄｇｅ評論道，正如市場普遍預期，聯儲局實行十年來的
首次降息。不過，隨後而至的聲明和新聞發布會則似乎旨在遏制市場對未來１２個月還將有三次
降息的預期。聯儲局顯然對近期部分經濟資料放緩（勞動力市場除外）和持續疲軟的通脹資料感
到擔憂。儘管此次降息更像是一種保障手段，聯儲局當下或仍在觀望，看其對貿易摩擦和全球經
濟放緩的擔憂是否會實現。這一不那麼鴿派的信號可能會導致短期利率上升，收益率曲線趨平。
美元也可能進一步走高，但這降息前景調低的資訊對股市則未必是利好。
　　道富環球投資管理ＳＰＤＲ　ＥＴＦｓ歐洲、中東和非洲市場策略及研究主管
Ａｎｔｏｉｎｅ　Ｌｅｓｎｅ評論道，聯儲局這十多年來的首次降息並不令人意外。雖然經濟資
料一直在放緩，但相對於全球其他地區，美國經濟資料依然強勁。這一先發制人的舉措，通脹仍
或給人一種反通脹的錯覺，以證明其合理性。顯然，美聯儲擔心貿易摩擦所帶來的影響和全球經
濟失去增長動能，但隨之而來的聲明聽起來可能並不如市場預期的那麼「鴿派」。我們預計美元
將保持良好走勢，債券收益率有望在曲線的前段至中段上升。而對於股市而言，此次降息就不那
麼令人鼓舞了，尤其是在盈利預期相對較低，可能需要更多的寬鬆政策來推高資產價格的背景下
。作為備選，票據或是一個合適的選擇，因為它們仍提供不錯的收益率，同時聯儲局似乎也並不
那麼急於削減其利率。（ｈｏ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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