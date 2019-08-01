《投資領域－譚家駿》中國優質股估值貴，調整正是低吸良機

《投資領域》中美近期重新恢復貿易談判，為５月貿談破裂後的首次面對面會談，而現時為

止，美國已經對２５００億美元的中國進口商品，中國亦對美國約１１００億美元商品徵收報復

性關稅。

我們認為，中美之間非止貿易糾紛，更加是源於雙方的意識形態之爭。雖然中國已經低調處

理其「中國製造２０２５」計劃，但政府必然會繼續重點投資於科技、自動化、新能源及其他戰

略性產業，意味著中國與美國間的爭拗難以平息，相信此時已不會再有人奢想雙方的貿易衝突可

以於短時間之內解決。

值得留意的是，過去一年以來，中國股市備受貿易戰的拖累，曾經出現顯著調整，而中美貿

戰究竟要拖延多久又或是哪方會最終勝出，仍是未知之數。



＊優質公司長遠回報吸引＊



然而，我們知道的是，優質企業在困境時可保存更多的資本，長遠可為投資者提供正回報，

而股市調整時正正就是趁低買入優質企業的機會，因為在中國市場之中，要尋求增長並不困難，

但有質素企業的估值通常並不便宜。

以目前中國市場中逾５０００隻股票為例，我們所投資的只有２５至３０隻Ａ股，其中，以

下跟大家分享的公司更有力避開貿易戰的影響。

組合中有一家公司為化學產品生產商，我們已經持有多年，現時更成為組合內主要持倉之一

，因其積極布局海外並取得巨大成功。

這家公司的管理層往績穩健，公司生產的產品技術門檻高，而且前些年曾經收購過一間匈牙

利的同業，去年將其併表後公司已成為該類別產品全球最大的生產商，我們相信精化產品的增長

前景龐大，公司可望受惠於良好往績和持續推出的新產品。

組合內另一家公司為全球最大的汽車玻璃製造商之一，在中美貿易憂慮導致中國股票被無差

別拋售之際，我們亦適當地增加了這家公司的Ａ股持股，因其成功避過美國關稅的影響。公司已

承諾投資數以百萬元計的資金在美國設立廠房及設備，相信可提升在美國的產量和為當地帶來數

以千計的就業職位。其美國子公司由於文化差異及缺乏經驗的關係，成立初期營運其實並不理想

，但通過員工培訓、增加生產力等的措施，子公司已在２０１７年盈利。

我們認為，公司位於美國的生產線有助其吸引北美市場客戶，特別是在汽車售後市場方面，

公司可就客戶訂單作出更快速的應變。

如美國這樣的海外市場之所以重要，是因為中國本土汽車市場已經開始成熟，反而海外市場

目前僅佔公司收入的三分之一，對盈利的重要性相信會愈來愈高，公司本身亦在歐洲進行類似的

擴張計劃，我們預期公司具競爭力的產品可繼續在國際車廠中爭取更多訂單。

總結而言，上述兩家公司只受到貿易戰的輕微影響，持續研發及創新產品才是進入國際市場

的關鍵，有助適應競爭環境及抵禦宏觀不明朗因素。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

