《嬈望大中華－彭藹嬈》２０１９下半年香港經濟展望

《嬈望大中華》讓筆者談談香港２０１９年餘下數月的經濟預測。我將從幾個重要層面分析

，包括貿易科技戰況、零售業發展趨勢與遊行活動的關係、利率走勢和樓市展望。



＊貿易戰對香港造成直接傷害＊



中美貿易戰況加劇令香港貿易環境更加惡劣。進出口貿易及批發行業就業人數出現負增長，

在２０１９年３月按年下跌了３﹒６％，按季下跌了２﹒８％，代表越來越少人從事此行業。另

外，該行業的職位空缺數目在２０１９年３月按年下跌了１０﹒５％，按季下跌了３﹒２％。此

外，進出口貿易及批發業公司數量按年減少１﹒５％，按季減少１％左右。綜合以上資料，這些

數據很可能代表各公司正在裁員。況且，該行業佔全港勞動人口的１７％。每５﹒８８個在職人

士就有１個在從事進出口貿易及批發。這些資料顯示中美貿易戰對香港的影響不容忽視。當就業

市場已經受到影響，進出口貿易總額應該不太理想。進出口總貨運量在２０１８年下跌了

７﹒６％，而筆者相信２０１９年的貨運量會更低，也就是說從事貿易工作人士的薪酬風險以及

失業風險都在上升。



＊遊行活動對零售業的影響＊



進出口貿易被列為香港其中一個主要行業。當其陷入低迷時，對零售業亦構成打擊。從經濟

層面來看，近期遊行活動開始對零售業有一定的影響。無論是街上的小店或者是在商場裡的店鋪

，大多都要暫時關門，等待遊行人士離去。當關門時間增加，營業額隨之下降，零售業員工將面

對就業不足（每周工作不夠３５小時），甚至被裁員的風險。然而這些員工同樣是消費者。當零

售業就業問題越來越嚴重，零售業員工又受打擊，消費者消費意願降低，形成一個惡性循環。這

情景是否似曾相識？在ＳＡＲＳ（沙士）期間，當時的失業率高達８﹒４％，是香港有記錄以來

最高。筆者不是說遊行會令零售業再次經歷ＳＡＲＳ期間的慘況，但是遊行對零售業必然有損，

這樣的分析實屬中肯。



＊利率走勢和樓市展望＊



直至截稿前，美聯儲仍未減息。但是市場已經預期美國將在年底前降息２至３次。因為香港

使用聯繫匯率，香港的利率走勢大致跟隨美國的利率走勢，即是ＨＩＢＯＲ會跟著ＬＩＢＯＲ的

走勢。當美國降息，香港貸款利率降息的機會亦會上升。可是香港現時銀行競爭激烈，又受到

ＩＰＯ ｍａｒｇｉｎ的影響，整體的貸款利率不一定下調。不過，如果樓宇按揭的利率是與

ＨＩＢＯＲ掛勾的話，貸款人應該可以享受較低的利率。那麼，是不是就對樓市有利呢？那不一

定。美國降息是由於不看好未來經濟增長，加上以上對香港就業的分析，買樓的人會比較審慎，

樓市可能會靜好一陣子。如果失業或者開工不足的人數不斷上升，筆者認為可能會有銀主盤的出

現。通常當市場出現越來越多銀主盤，樓價多數向下調。

一言以蔽之，香港經濟疲態漸顯。《ＩＮＧ銀行大中華經濟師 彭藹嬈》

