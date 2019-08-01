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即市新聞

01/08/2019 10:01

《宏觀理財－冼健岷》兒童儲蓄保障，為子女送上別具意義禮物

　　《宏觀理財》為人父母，當然希望幫孩子建立一條平坦的路，為他們的未來作最好準備。大
部分家長都關心下一代的教育，希望及早為子女籌劃大學教育經費。如果出國留學，學費和生活
費開支甚大，以受歡迎的留學國家英國為例，學士課程學費連生活費用的總開支要過百萬港元。
面對龐大的教育費用，需要選擇合適的理財方案以助達到目標。

＊１８歲至２１歲，獲取保證現金＊

　　市面上有些理財保障產品，為孩子儲起未來的教育開支之餘，亦不斷為財富增值，令家長有
一筆充裕的資金，協助子女實現夢想。教育儲蓄首要著重穩定及具保證的回報，市場上的產品大
多提供非保證周年紅利及期滿紅利。投保人可於孩子到達大學年齡時，即１８歲至２１歲獲取保
證現金，支付大學費用，保單期滿時更可獲得一筆額外獎賞，讓子女無論在本港或海外升學，都
有充足資金去追求知識，放眼世界。
　　此類計劃的保費繳付年期為五至十年，供款期過後，資金透過複息增長，讓保單總現金價值
不斷提升。部分產品更有人壽保障成分，保障投保人至１００歲。有些儲蓄方案更在投保人年滿
２１歲時，自動提升人壽保障３倍，保障增加的同時亦不用繳付額外保費。

＊獎金表揚傑出成績＊

　　坊間亦有些儲蓄產品，提供獎金表揚學生取得傑出學業成績，例如考生在同一屆香港中學文
憑考試內，報考最少６科，並在最少３科中取得５＊或以上成績，每個合資格科目可獲２０００
港元，提供保障之餘更有額外獎賞。
　　父母是子女的精神和經濟支柱，萬一父母不幸離世，或會打亂小朋友的人生計劃。因此，大
家可考慮備有付款人保障的方案，確保保單持有人或付款人遇上突發事故時，亦不會影響子女之
升學大計。
　　市場上亦有儲蓄計劃，保費供款年期只是兩年，保障年期為五年，計劃於第五個保單周年日
派發高達已繳總保費的１１１﹒６６％，相等於每年保證回報率高達２﹒４８％，並且同時享有
人壽保障和意外身故利益，適合一些希望在短期至中期完成儲蓄目標，以及有明確保證回報的家
長。
　　天下間的父母都希望安排最好的東西給孩子，大家就要及早為他們建立安穩的生活環境和穩
健的財政後盾，讓子女為夢想自由飛翔。如有問題可參考理財顧問的意見，度身訂做最理想的儲
蓄方案。《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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