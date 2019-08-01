減息預期降溫，港股收跌２１２點報２７５６５，失守２５０天線

《經濟通通訊社１日專訊》雖然聯儲局隔晚一如市場預期減息四分一厘，惟主席鮑威爾隨後

暗示並不會開展減息周期，令美股受挫。港股今早開市即穿２５０天線（約２７６０３），其後

跌幅雖曾收窄至２３點，惟本地地產股持續捱沽，加上重磅友邦（０１２９９）六連挫後仍未止

跌，拖累港股最多跌過２８１點。午後跌幅雖然稍有減弱，但仍失守２５０天線（２７６０２點

），最終恆指收報２７５６５，跌２１２點或０﹒７６％，主板成交７９９﹒８１億元

升３２﹒６％。國企指數報１０６２１，跌５３點或０﹒５０％。

Ａ股午後跌幅擴大，上證綜合指數收２９０８點，跌２３點或０﹒８１％；深證成分指數報

９２６８點，跌５８點或０﹒６３％。兩市合共成交３７３９﹒９５億元人民幣。



＊友邦七連跌累挫８﹒５％，新地表現最差藍籌＊



重磅股方面，只有騰訊（００７００）逆市上揚，漲０﹒４９％，報３７０元；匯控

（００００５）軟０﹒４７％，報６３﹒０５元；友邦（０１２９９）盤中低見７９﹒１５元，

穿百天線（約７９﹒３０７元），全日挫１﹒４８％報７９﹒７元，連跌七日累挫８﹒５％；

港交所（００３８８）軟０﹒３８％，報２６４﹒６；中移動（００９４１）遭富瑞削價一成，

全日軟０﹒６％，報６６﹒３５元。

本地地產股捱沽，其中新地（０００１６）挫４﹒１％，報１２１﹒７元，成全日表現最差

藍籌；今日放榜的長實（０１１１３）走低３﹒６２％，報５７﹒２元。信置（０００８３）亦

跌２﹒５１％，報１２﹒４４元；恆地（０００１２）軟１﹒１％，報４０﹒３元；新世界

（０００１７）軟０﹒９％，報１１元。

長和系內兩股昨日派中期業績，其中長建（０１０３８）自２００３年以來首次沒有增加派

息，同時被花旗削價至７２元，全日挫３﹒１２％，報５８﹒９５元；電能實業（００００６）

中期純利跌８％兼派息無驚喜，全日挫１﹒８７％，報５５﹒１元；長和（００００１）將於今

日放榜，股價軟１﹒５６％，報７２﹒５元；和記電訊（００２１５）走低３﹒５３％，報

１﹒６４元。



＊內房股全日受壓潤地挫逾３％，東風最差國指股＊



多個熱點城市房貸利率升，加上中央政治局重申不應炒作住房的言論繼續發酵。內房股受沽

壓，其中潤地（０１１０９）全日挫３﹒１１％，報３２﹒７元；碧桂園（０２００７）

軟２﹒８１％，報１０﹒３８元；龍湖（００９６０）亦跌１﹒７１％，報２８﹒７元；世房（

００８１３）走低２﹒９７％，報２１﹒２元；恆大（０３３３３）挫２﹒３９％，

報２０﹒４元。

車股全線向下，其中東風（００４８９）挫３﹒２７％，報６﹒８元，為全日表現最差國指

股；吉利（００１７５）軟１﹒８１％，報１１﹒９２元；長汽（０２３３３）走低

３﹒５４％，報５﹒１８元；北汽（０１９５８）挫２﹒８％，報４﹒８６元；廣汽

（０２２３８）跌１﹒７４％，報７﹒９１元。



＊濠賭收入下跌賭股個別走，旺旺急推後反彈成最佳藍籌＊



澳門博彩監察協調局網站數據顯示，７月幸運博彩收入較去年同期下降３﹒５％至２４５億

澳門元，較彭博調查的７位分析師的預期中值增２％為低。另外，離岸人民幣曾穿６﹒９的水平

，令濠賭股大致向下，其中新濠國際（００２００）挫１﹒７６％，報１８﹒９８元；銀娛（０

００２７）走低１﹒３９％，報５３﹒２５元；永利澳門（０１１２８）微升０﹒１１％，報１

７﹒８８元；金沙中國（０１９２８）微跌０﹒１３％，報３８﹒０５元；美高梅中國

（０２２８２）漲１﹒０８％，報１３﹒１元。

減息預期降金價挫，連帶黃金相關股份受壓。招金礦業（０１８１８）急跌６﹒２３％，報

８﹒５８元；紫金礦業（０２８９９）走低３﹒１６％，報３﹒０６元；山東黃金

（０１７８７）亦挫４﹒５３％，報１４﹒７４元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）

挫１﹒７％，報１０３８元。

另外，旺旺（００１５１）走勢反覆，今早開市曾急瀉近８％，其後股價再攀升，有交易員

猜測有人錯把中國忠旺（０１３３３）當成是旺旺，而錯誤賣掉股份。旺旺全日收報６﹒２元，

漲１﹒１４％，為全日表現最佳藍籌。忠旺挫１４﹒２１％報３﹒４４元，其創辦人劉忠田遭美

國起訴，涉走私鋁材逃稅。（ｊｔ）

