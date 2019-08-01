《經濟通通訊社１日專訊》７月２８日的港島區衝突中有４９人被捕，其中４４人被控暴動
罪。法政匯思召集人李安然接受電台節目電話訪問時指，暴動罪是涉及在非法集結中，有人作出
破壞社會安寧的行為；若當時只是在場，未有協助暴力行為，亦有機會涉及暴動罪。李安然指，
控罪關鍵是分析該人有否參與非法集結，若被界定參與非法集結，當有任何人作出暴力行為，該
人均會成為暴動的一員，集體責任會界定為犯案。（ｈｍ）（ｚｚ）
01/08/2019 10:53
【移交逃犯】李安然：參與非法集結或已涉暴動罪，犯案有集體責任
《經濟通通訊社１日專訊》７月２８日的港島區衝突中有４９人被捕，其中４４人被控暴動
罪。法政匯思召集人李安然接受電台節目電話訪問時指，暴動罪是涉及在非法集結中，有人作出
破壞社會安寧的行為；若當時只是在場，未有協助暴力行為，亦有機會涉及暴動罪。李安然指，
控罪關鍵是分析該人有否參與非法集結，若被界定參與非法集結，當有任何人作出暴力行為，該
人均會成為暴動的一員，集體責任會界定為犯案。（ｈｍ）（ｚｚ）
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