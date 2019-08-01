《經濟通通訊社１日專訊》網上流傳有律政司刑事檢控科人員發公開信，信件印於律政司刑
事檢控科信紙上，但並無署名。信上批評，律政司司長鄭若驊涉及處理大型公眾活動的案件時，
主要考慮政治因素，在沒有充分証據或不合乎公眾利益的情況下，仍堅持檢控。
法政匯思召集人李安然指，公開信指控嚴重，若果指控屬實，鄭若驊嚴重破壞了法治，涉及
政治考慮，使令法律面前人人平等的法治核心元素崩潰。李安然認為，律政司司長面對如此嚴重
的指控，必須對公眾交代。（ｈｍ）（ｚｚ）
01/08/2019 11:22
【移交逃犯】鄭若驊被指檢控涉政治考慮，李安然：鄭需向公眾交代
《經濟通通訊社１日專訊》網上流傳有律政司刑事檢控科人員發公開信，信件印於律政司刑
事檢控科信紙上，但並無署名。信上批評，律政司司長鄭若驊涉及處理大型公眾活動的案件時，
主要考慮政治因素，在沒有充分証據或不合乎公眾利益的情況下，仍堅持檢控。
法政匯思召集人李安然指，公開信指控嚴重，若果指控屬實，鄭若驊嚴重破壞了法治，涉及
政治考慮，使令法律面前人人平等的法治核心元素崩潰。李安然認為，律政司司長面對如此嚴重
的指控，必須對公眾交代。（ｈｍ）（ｚｚ）
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