【移交逃犯】鄭若驊被指檢控涉政治考慮，李安然：鄭需向公眾交代

《經濟通通訊社１日專訊》網上流傳有律政司刑事檢控科人員發公開信，信件印於律政司刑

事檢控科信紙上，但並無署名。信上批評，律政司司長鄭若驊涉及處理大型公眾活動的案件時，

主要考慮政治因素，在沒有充分証據或不合乎公眾利益的情況下，仍堅持檢控。

法政匯思召集人李安然指，公開信指控嚴重，若果指控屬實，鄭若驊嚴重破壞了法治，涉及

政治考慮，使令法律面前人人平等的法治核心元素崩潰。李安然認為，律政司司長面對如此嚴重

的指控，必須對公眾交代。（ｈｍ）（ｚｚ）

