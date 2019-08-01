《經濟通通訊社１日專訊》網民發起下星期一（５日）全港罷工活動，迫使政府回應五大訴
求。工聯會反對及譴責罷工行動，認為行動是借修例爭議威脅政府，呼籲各界職員緊守崗位，保
持社會正常運作。
工聯會理事長黃國表示，罷工行動是以市民權益作政治籌碼。他指職員有罷工自由，但需有
正當理由才應參與罷工。他認為政府已宣佈停止修訂《逃犯條例》，目前的示威行動已經變質。
政府人員協會主席馬志成指，有公務員聯署表態，疑違反政治中立的原則，呼籲他們緊守崗
位。（ｈｍ）（ｚｚ）
01/08/2019 11:26
【移交逃犯】工聯會斥罷工活動威脅政府，呼籲職員緊守崗位
《經濟通通訊社１日專訊》網民發起下星期一（５日）全港罷工活動，迫使政府回應五大訴
求。工聯會反對及譴責罷工行動，認為行動是借修例爭議威脅政府，呼籲各界職員緊守崗位，保
持社會正常運作。
工聯會理事長黃國表示，罷工行動是以市民權益作政治籌碼。他指職員有罷工自由，但需有
正當理由才應參與罷工。他認為政府已宣佈停止修訂《逃犯條例》，目前的示威行動已經變質。
政府人員協會主席馬志成指，有公務員聯署表態，疑違反政治中立的原則，呼籲他們緊守崗
位。（ｈｍ）（ｚｚ）
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