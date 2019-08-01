【移交逃犯】律政司：公開信指控無事實根據，一直按檢控守則做事

《經濟通通訊社１日專訊》有律政司刑事檢控科職員發公開信，批評律政司司長鄭若驊處理

牽涉大型公眾活動的案件時，檢控考慮政治因素，亦批評刑事檢控專員梁卓然未能做好把關及獨

立判斷的工作。

律政司發言人回覆傳媒查詢時表示，律政司司長及刑事檢控專員，對完全沒有事實根據的指

控，感非常遺憾。發言人指，律政司司長一直按照《檢控守則》處理所有案件，沒有任何政治考

慮；刑事檢控專員上任後，亦一直按照《檢控守則》致力履行檢控職責，確保刑事檢察工作，不

受任何干涉。（ｈｍ）（ｚｚ）

