《經濟通通訊社１日專訊》有律政司刑事檢控科職員發公開信，批評律政司司長鄭若驊處理
牽涉大型公眾活動的案件時，檢控考慮政治因素，亦批評刑事檢控專員梁卓然未能做好把關及獨
立判斷的工作。
律政司發言人回覆傳媒查詢時表示，律政司司長及刑事檢控專員，對完全沒有事實根據的指
控，感非常遺憾。發言人指，律政司司長一直按照《檢控守則》處理所有案件，沒有任何政治考
慮；刑事檢控專員上任後，亦一直按照《檢控守則》致力履行檢控職責，確保刑事檢察工作，不
受任何干涉。（ｈｍ）（ｚｚ）
01/08/2019 12:10
【移交逃犯】律政司：公開信指控無事實根據，一直按檢控守則做事
《經濟通通訊社１日專訊》有律政司刑事檢控科職員發公開信，批評律政司司長鄭若驊處理
牽涉大型公眾活動的案件時，檢控考慮政治因素，亦批評刑事檢控專員梁卓然未能做好把關及獨
立判斷的工作。
律政司發言人回覆傳媒查詢時表示，律政司司長及刑事檢控專員，對完全沒有事實根據的指
控，感非常遺憾。發言人指，律政司司長一直按照《檢控守則》處理所有案件，沒有任何政治考
慮；刑事檢控專員上任後，亦一直按照《檢控守則》致力履行檢控職責，確保刑事檢察工作，不
受任何干涉。（ｈｍ）（ｚｚ）
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