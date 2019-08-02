《缸邊麗評－熊麗萍》特朗普反口加關稅，港股恐下試２６６７０

《缸邊麗評》美國總統特朗普昨晚（１日）突然宣布向中國進口的３０００億美元產品徵收

１０％關稅，消息令環球金融巿場逆轉，股巿及原材料價格全面下挫，避險資產，包括黃金、日

圓則再受追捧，特朗普真的為貿易代表刮了一巴掌，也為市場帶來新一輪的貿易戰陰影。



＊貿談後即加關稅＊



根據特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ所寫的內容，該３０００億美元進口產品關稅將於下月一日起

徵收，他同時表示，不排除將稅率由１０％上調至２５％，換言之，連同早前徵收２５％關稅的

貨品合計，美國對中國進口產品涉及的總值達５５００億美元。



其實，中美貿易代表本周再度會面，一如預期並沒有具體內容公布，但雙方亦訂定９月份再

開會，加上中國商務部昨天更表示，８月份中美雙方將繼續密集磋商，這些都可算是正面訊號。

不過，特朗普昨晚卻表示中國在貿易談判上不夠快，也沒有兌現增購美國農產品的承諾，這明顯

是因為貿易代表回國匯報之後，特朗普並不滿意談判進展及內容，並即時宣布加徵關稅。



＊留意個別績優股＊



特朗普已非首次推翻他本人與中國國家主席習近平會面，又或中美會面談判的內容，記得６

月份兩國領導人會面時，特朗普表示美方不會再對中國產品加徵新的關稅，同時恢復貿易談判。

昨晚卻「自打嘴巴」。去年５月中美雙方達成暫停貿易戰的共識，但美國貿易代表處於６月１６

日公布對華加徵關稅。



特朗普今次行動加快港股的調整速度，在６月１９日之後的一個多月，恆指也在２８０００

點至２９０００點水平上落，本周接連失守２８０００及２７０００點，下一步應是試６月初

２６６７０點的低位，目前要看中方的反應，與及會否有還擊行為，但昨晚所見，離岸人民幣亦

即時下跌，為港股加添壓力，８月份業績高峰期，大家只能將焦點放在個別績優股身上。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

