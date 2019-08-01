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即市新聞

01/08/2019 14:30

《股金豐采－涂國彬》美聯儲未夠鴿派，黃金長倉先止賺

　　《股金豐采》受惠美聯儲減息預期，黃金從６月起大漲，價格從１３００美元一路反彈，重
拾主要支持，６月累積近８％漲幅，７月更是一度突破１４５０美元，表現十分強勁。但是進入
７月開始，動能相較６月明顯回落，主要在１４００至１４５０美元區間震盪。尤其最近兩周，
進入調整狀態，主要等本港時間本周四（１日）凌晨的美聯儲決定。
　
＊７月減息早在市場預期中＊
　
　　終於等到這一天，且看市場反應，主要取決於市場預期和真實情況的對比。美聯儲宣布減息
四分之一厘，是２００８年金融海嘯後首次減息，並提早在８月結束原定於９月才終止的縮表。
　　對於減息決定，市場已經有了普遍預期，即使近期公布的包括非農和通脹等數據樂觀，也沒
有動搖投資者對７月減息的１００％的估計，各類資產價格也早有反應，將減息這一決定計價入
內。
　　然而，對於減幅，還是有分歧，並沒部分投資者預期的半厘這麼多。同時，鮑威爾態度不如
市場預料那麼「鴿派」，僅表示此次行動屬中期調節，不代表減息周期已重新啟動。
　
＊乏更鴿訊號，金價見回吐＊
　
　　如此一來，美股回落，美匯指數連續上漲第九日，黃金獲利回吐壓力增加。在缺乏更多鴿派
信號下，金價短線不得不先行下探，１４００關口支持相對弱。
　　當然，不少央行都轉變貨幣政策，同時表達對經濟前景擔憂，黃金非無支持，上行趨勢不改
，只是獲利回吐者眾而已。目前焦點重回經濟數據上，本周重點是非農。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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