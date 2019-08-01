《鍾之日記》儲局冷箭放鷹，魚缸好事落空

《鍾之日記》８月１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲減息四分一厘，聯邦基金利率目標區間降到２至２﹒２５厘，以支持經濟對抗全球經

濟放緩等風險。儲局超過１０年來首次減息，並提前停止縮減資產負債表，這個決定合乎市場預

料。不過早前美國多項經濟數據唱反調造好，擾亂了早已鋪排好的減息步伐。儲局主席鮑威爾意

外地在會後發放鷹派言論，稱減息只是周期內調整，非開展長期的減息周期，而且在今次議息中

，並不是所有官員都同意今次減息。美國總統特朗普對鮑威爾的言論大感失望，認為這並非市場

希望聽到的言論。

香港金管局宣布，因應美國降息，香港基本利率根據預設公式下調２５基點至２﹒５厘，即

時生效。港股心情低落，今早開市即穿２５０天線（約２７６０３），其後跌幅雖曾收窄至

２３點，惟本地地產股持續捱沽，加上重磅友邦（０１２９９）六連跌後仍未止跌，拖累港股最

多跌過２８１點。午後跌幅雖稍有減弱，但仍失守２５０天線（２７６０２點），最終恆指收報

２７５６５，跌２１２點或０﹒７６％，主板成交７９９﹒８１億元，同比升１６﹒５％。



＊息魔不願走，香江業主有點愁＊



美國鴿中帶鷹，香江小業主未能鬆一口氣，再加上金管局總裁陳德霖表示，全球經濟正放慢

，加上貿易出現矛盾及紛爭，對新興市場並非利好因素，預計港元拆息未必立即跟隨下降。

目前最影響本港經濟的，是席捲全城的政治風暴和警民衝突，由於特首林鄭月娥遲遲不肯釋

放誠意處理爛攤子，令管治危機進一步擴大，民間甚至在醞釀全城罷工運動，導致市場暫時對本

港經濟失去信心。而最諷刺的是，本港高官對處理樓價高企問題毫無建樹，但本港示威者在無心

插柳下，反而促成了部分地區樓價下跌。

本港地產股欠缺動力，新地（０００１６）跌４﹒１％，長實集團（０１１１３）挫

３﹒６％，信和置業（０００８３）跌２﹒５％，恆基地產（０００１２）跌１﹒１％，新世界

發展（０００１７）跌０﹒９％，港鐵（０００６６）再跌１﹒２％，領展（００８２３）跌１

％。



＊Ａ場險守二千九＊



一連兩日在上海舉行的中美經貿高級別磋商結束，中方將根據國內需要增加自美農產品採購

、美方將為採購創造良好條件，雙方並同意９月在美國華盛頓舉行下輪磋商。

滬深股市今早低開，盤中公布７月財新中國製造業ＰＭＩ回升至４９﹒９，優於預期惟仍處

於榮枯線以下，續為大市帶來低氣壓。滬綜指在地產、釀酒、券商等權重板塊領跌下，午後一度

低見２９０１﹒７５點，幸好最後守住二千九關，全日跌０﹒８１％，報２９０８﹒７７點。創

業板指逆市升０﹒２２％，科創板全線走強，其中兩股漲停。

交投繼續冰封，兩市全日成交３７４０億元人民幣，按日成交增加４﹒６％。外資今日通過

陸股通淨賣出１１﹒５１億元人民幣Ａ股，連續第二日錄得淨流出。



＊人行加強監管高槓桿房企融資，內房股領跌＊



繼日前中央政治局會議強調不將房地產作為短期刺激經濟的手段後，今日再有利空樓市消息

，人行近日在銀行業的座談會上強調，加強對存在高槓桿經營的大型房企的融資行為的監管和風

險提示，合理管控企業有息負債規模和資產負債率。

會議還強調，認真落實房地產市場平穩健康發展的長效機制。保持房地產金融政策連續性穩

定性。保持個人住房貸款合理適度增長，嚴禁消費貸款違規用於購房，加強對銀行理財、委託貸

款等渠道流入房地產的資金管理。

針對內房市場表現，野村發報告指，７月內房銷售增長放緩，在預期以內，主要反映高基數

的影響，估計８、９月的銷售將保持穩定，按年增長約１５％，增速自１０月起可望加快，因為

基數減低和第四季政策或會放寬。

受累中央對樓市的取態，內房股今日普遍下挫。佳兆業（０１６３８）收瀉５﹒２％，富力

地產（０２７７７）挫４﹒６％，中國奧園（０３８８３）曾逆市漲逾３％，但午後異動急速倒

跌，收瀉４％；華潤置地（０１１０９）跌３﹒１％，碧桂園（０２００７）跌２﹒８％，中海

外（００６８８）亦跌１﹒３％。



＊支小再貸款額度再增５百億，券商料內地短期不跟隨減息＊



人民銀行今日公布，增加支小再貸款額度５００億元人民幣，重點支持中小銀行擴大對小微

、民營企業的信貸投放，發揮「精準滴灌」作用，引導降低社會融資成本。本次增加額度後，全

國支小再貸款額度為３６９５億元。

２０１９年以來，人行加大支小再貸款支持力度，加強再貸款資金投向監測評估，注重定向

發力，切實支持小微、民營企業。截至２０１９年６月末，全國支小再貸款餘額為２２６７億元

，按年增加１３２３億元，創歷史新高。

另一方面，美聯儲宣布減息四分之一厘，國金證券認為，人民銀行短期料不會跟隨減息。美

聯儲「預防性減息」對中國的貨幣溢出效應不高，當前中國經濟下行壓力雖然有所上升，但「維

穩」壓力並不大，通縮風險也尚未顯性化，房價等資產價格的約束也依然較高，跟隨美聯儲減息

的必要性不大。

內銀板塊今日沒有明確方向，中小銀行股互見漲跌，甘肅銀行（０２１３９）挫２﹒１％，

重慶農村商業銀行（０３６１８）跌０﹒７％；但江西銀行（０１９１６）升１﹒９％，天津銀

行（０１５７８）更漲２﹒６％。



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