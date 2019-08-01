《投資心得－潘鐵珊》春泉英國物業租金有上調空間，上望３﹒８元

《投資心得》春泉產業信託（０１４２６）由春泉資產管理有限公司所管理，其信託物業組

合包括華貿中心寫字樓一、二座及約６００個車位。華貿中心為北京商務中心區的多用途綜合大

樓，駐有知名品牌酒店及購物商場，為當地數一數二的甲級寫字樓之一。



＊華貿中心表現穩定，去年租金收入升逾３％＊



截至今年６月３０日止三個月，華貿中心寫字樓的平均租用率同比提升２個百分點至

９３％，而英國的商業物業租金亦會向上作調整。目前英國組合的出租率為１００％，每年合約

租金收入為約４５１萬英鎊，表現理想。

華貿中心受益於韌性市場，表現維持穩定。而去年租金收入增長３﹒４％至５億人幣，平均

租用率為９５﹒８％，於報告年度新出租及續租之總面積達２﹒８８萬平方米，其中４６％乃新

租約，尚算不俗。截至今年３月３１日止三個月，華貿物業平均舊貨月租約為每平方米３６２元

人民幣，比上一季度減少０﹒３％，平均租用率約為９１％。值得留意的是，雖然平均租用率在

今年首季按季下降，但租用率於次季已回升至９３％。



＊去年完成收購英國組合，有利今後租金表現＊



另一方面，集團於去年七月完成收購英國組合，與租戶 Ｋｗｉｋ－Ｆｉｔ（ＧＢ）

Ｌｉｍｉｔｅｄ，一家英國領先汽車服務經營公司 訂立了８４項物業的長期租約，大部分租

約於２０３２年三月到期，租用率為１００％。目前英國組合的租用率達１００％，每年合約租

金收入為約４５１萬英鎊，相信租金仍有上調的空間。策略性收購英國組合有利集團今後表現。

可考慮於現價買入，上望３﹒８元，跌穿２﹒９元止蝕。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）（

本欄逢周四刊出）

