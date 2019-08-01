《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》港股交投疲弱，恒指恐下試２５０天線

《Ｂｅｎ哥思路》本地政局持續不穩，雖然國務院港澳辦記招未有以更強硬的姿態回應本港

最新局勢，不過政府消息人士已預告，本港的旅遊及零售業生意額或將會錄得雙位數跌幅。

事實上，根據金管局數據，除物業貸款外，貿易融資，製造業及批發及零售業等近月的貸款

增速均見回落，或反映相關行業的取態傾向審慎，減少擴大規模，再配合近期本港的社會活動，

經濟增長及企業盈利均不能過於樂觀。

英國首相約翰遜近日不斷警告，如果歐盟拒絕重新商討脫歐協議，他將會在１０月３１號帶

領英國無協議脫歐，亦為投資市場帶來潛在風險。大市方面，本港交投仍然疲弱，技術上，恆指

除於多條移動平均線之下外，ＭＡＣＤ亦有所轉弱，在市場入市意欲不大下，料恆指續於現水平

反覆，而周三失守２８０００點，或需進一步下試２５０天線水平。



＊中美貿談短期較難取明顯進展＊



中美兩國恢復面對面貿易談判，不過中美兩國繼續口角，美國總統特朗普指責，中國不願購

買美國農產品並在繼續剝削美國，而中方亦指美方為香港抗爭事件的幕後黑手。此外，特朗普亦

在社交媒體上發文，稱若他連任成功，將會使中美貿易協議的條件比現時更嚴苛，甚至會不達成

貿易協議。由於兩國的緊張局勢再度升溫，料貿易談判於短期內仍較難取得明顯進展，對投資市

場而言將繼續帶來負面影響。

近期數據顯示美國經濟回穩，第二季經濟增長２﹒１％，優於市場預期，令債市吸引力降低

，推動資金流入美股，美股繼續於高位爭持。而ＦａｃｔＳｅｔ的數據顯示，目前逾５０％標普

５００指數成分股企業報告第二季財報，當中超過７５％的公司盈利優於預期。但由於全球經濟

增長放緩，加上憂慮總統特朗普的貿易政策或造成負面影響，企業不願意提高指引，反而下調下

半年的預測。



＊科創板抽走資金不利整體Ａ股＊



美國聯儲局的議後聲明以及鮑威爾在新聞發布會上的講話將成為市場焦點。市場普遍認為，

聯儲局降息主要目的是採取預防措施，避免環球市場和經濟的不確定性，拖累美國經濟增長。因

此，市場對今年美國利率將下降多少幅度，存有很多差異。

歐洲央行在議息會議後保持利率不變，但表示至少會維持目前或更低的利率水平至２０２０

年上半年，並已責成歐元體系委員會檢討各項政策選項，為未來降息及重啟量化寬鬆政策鋪路。

然而，行長德拉吉對經濟展望比預期樂觀，並表示各項寬鬆措施尚未決定先後順序，令市場失望

。德拉吉言論除顯示歐洲央行對寬鬆措施選項仍未達成共識外，亦可能反映將取決於聯儲局降息

的步伐。

內地方面，根據國統局數據，６月規模以上工業企業利潤約６０１９﹒２億元人民幣，同比

減少３﹒１％，低於５月時的升１﹒１％。而累計上半年的工業利潤則為２﹒９８萬億元人民幣

，同比減少２﹒４％，跌幅亦較５月時擴大０﹒１％。

事實上，上半年增長走弱主要受汽車、石油加工以及鋼鐵等舊經濟表現下滑影響。雖然下半

年減稅降費等措施，或續漸見成效，不過，外部貿易摩擦持續，加上內部增長欠缺動力，而且近

期ＰＰＩ亦見回落，令上游通縮風險升溫，料下半年工業企業利潤仍難有較大起色。

期待已久的科創板正式開板，首批上市的２５家公司受到資金的熱烈追捧，上市首日平均漲

幅達１４０％，不過遭受資金分流效應，拖累上證指數一度跌破２９００點。另外，第二批科創

板新股亦於周一開啟申購，由於首批上市的股份表現不俗，料科創板新股將繼續成為市場追捧對

象，惟同時亦抽走市場資金，不利Ａ股整體表現。

短期來看，中國快將進入企業業績公告期，市場焦點將集中在個股表現。此外，周二召開的

中央政治局會議於下半年貨幣、財政政策未有暗示大放水，且首提「不將房地產作為短期刺激經

濟的手段」，料上證綜合指數仍在２８００－３０５０點窄幅區間上落。

《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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