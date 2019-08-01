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即市新聞

01/08/2019 08:13

【貿易開戰】中國將增美國農產品採購，雙方９月在美舉行下輪磋商

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤
、財政部長姆努欽於７月３０至３１日在上海舉行第十二輪中美經貿高級別磋商。
　　雙方按照兩國元首大阪會晤重要共識要求，就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高
效、建設性的深入交流。雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購以及美方將為採購
創造良好條件。
　　雙方將於９月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。

＊華春瑩：自己生病去讓別人吃藥，是沒有任何用的＊

　　在本次會談前，美國總統特朗普在推特上稱，中國未履行購買農產品承諾，說話不算話，可
能想等到明年大選後才達成協議，但這只會獲得更差的協議條件，或是沒有協議。
　　對此，中國外交部發言人華春瑩昨日（３１日）在記者會上表示，她只想「呵呵」兩聲。因
為中美經貿磋商一年多來，是誰在出爾反爾、言而無信、反復無常，大家都有目共睹，而中方對
經貿磋商的立場是始終如一的。
　　她說：「在這個時候美方放話來試圖極限地施壓，我認為是沒有意義的。事實上，自己生病
去讓別人吃藥，也是沒有任何用的。我認為在經貿磋商的問題上，美方應該更多地展現誠意和誠
信。」
　　華春瑩強調，只有美方顯示出充分的誠信、誠意，本著平等和相互尊重、互諒互讓的精神來
進行磋商，磋商才有可能取得進展。

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