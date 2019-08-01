《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》科創板上市委今年第１８次審議會議結果昨
日出爐，申聯生物和賽諾醫療過會。
其中，申聯生物是一家專業從事獸用生物製品研發、生產、銷售的企業，主要產品為豬口蹄
疫疫苗。
賽諾醫療專注於高端介入醫療器械研發、生產、銷售，產品管線涵蓋心血管、腦血管、結構
性心臟病等介入治療重點領域。
01/08/2019 08:39
【科創板】申聯生物和賽諾醫療兩家科創板企業過會
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》科創板上市委今年第１８次審議會議結果昨
日出爐，申聯生物和賽諾醫療過會。
其中，申聯生物是一家專業從事獸用生物製品研發、生產、銷售的企業，主要產品為豬口蹄
疫疫苗。
賽諾醫療專注於高端介入醫療器械研發、生產、銷售，產品管線涵蓋心血管、腦血管、結構
性心臟病等介入治療重點領域。
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