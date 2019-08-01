【國務會議】李克強：落實就業優先政策，確定促消費文化旅遊措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國務院總理李克強７月３１日主持召開國務

院常務會議，部署加大力度落實就業優先政策，持續保持比較充分的就業；確定適應群眾需要促

進商品消費和文化旅遊的措施，更大釋放最終需求潛力。

會議指出，上半年就業形勢持續平穩，城鎮新增就業人數已完成全年目標任務的三分之二。

當前仍存在較大就業壓力。下一步，一要採取更有力措施穩增長、助創業，拓展就業崗位。嚴密

關注勞動密集型企業等就業情況，建立規模裁員和失業風險預警機制，支持企業穩崗，引導支持

產業向中西部等地區有序轉移。

二要加大力度用好失業保險基金結餘中拿出的１０００億元（人民幣．下同）資金，加快推

進職業技能提升行動，幫助困難企業開展轉崗培訓。切實做好高職院校擴招１００萬人工作。

三要對高校畢業生、退役軍人等重點群體推出更有針對性的就業服務和扶持政策，加強對就

業困難人員的就業援助，努力做到結構調整中職工轉崗不下崗，想方設法為農民工創造更多打工

機會和條件。

四要完善新就業形態支持政策，促進零工市場、靈活就業等健康發展，培育就業新增長點。



＊調整擴大跨境電商零售進口商品清單＊



為加快發展商品消費、深挖國內需求潛力、提升人民生活品質，會議確定，一要順應商業變

革和消費升級趨勢，鼓勵運用大數據等技術，促進定制消費、智能消費等商業新模式發展。鼓勵

傳統商場、老舊廠區等改造為多功能、綜合性新型消費載體。各地可結合實際改造提升商業步行

街。

二要深化「放管服」改革，支持地方對品牌連鎖企業試行「一照多址」登記，對具備條件的

企業從事書報刊發行業務實行「總部審批、單店備案」，開展簡化乙類非處方藥經營審批試點，

將成品油零售經營資格審批下放至地市級政府。

三要鼓勵把社區醫療、養老、家政等生活設施納入老舊小區改造範圍，給予財稅支持，打造

便民消費圈。

四要擴大電子商務進農村覆蓋面，加快補上農產品冷鏈物流短板。

五要調整擴大跨境電商零售進口商品清單，落實允許綜合保稅區內加工製造企業承接境內區

外委託加工業務的政策，吸引國際知名品牌在華首發新品，帶動擴大消費，促進國內產業升級。



＊鼓勵各地實施景區門票減免＊



會議確定了促進文化和旅遊消費的措施：一是推動消費惠民。鼓勵各地實施景區門票減免、

淡季免費開放、演出門票打折等政策。以「互聯網＋」提高文化旅遊消費便利度。

二是豐富產品供給。鼓勵舉辦文化旅遊消費季等活動，支持郵輪遊艇旅遊等新業態發展。發

展文化和旅遊場所夜間餐飲、購物、文化演出等。

三是完善市場監管，確保文化和旅遊場所、設施運行安全。維護市場秩序，依法打擊違法違

規行為，對列入黑名單的市場主體和從業人員實施聯合懲戒，保護消費者權益。

