【科創板】上交所：努力為科創板引入更多源頭活水

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》上交所副總經理闕波在昨日舉行的記者會上

表示，上交所近期加強了對科創企業培育力度，努力為科創板引入更多源頭活水。

具體措施包括，一是對上海市重點科創企業，鼓勵積極申報科創板，及早發現，及早服務。

對於企業申報過程中存在的問題，及時提供個性化診斷服務。二是深耕渠道，深度合作。比如，

上半年上交所和上海市科委進行深度合作，通過「小巨人」計劃，實現全市科創企業培訓全覆蓋

。三是持續推進，儲備資源。上交所聯合上海市金融局等單位，聚焦軟件和集成電路、雲計算、

互聯網等行業，做好上海科創企業資源儲備。

市場有聲音指，首批科創板股票發行價較高。對此，闕波認為，定價符合預期。科創板堅持

市場化發行定價機制，提高網下發行數量佔比和持有市值門檻，提升報價專業性；試行保薦機構

相關子公司跟投制度，平衡投資者與發行人利益，促進合理定價；參照網下投資者報價平均值定

價，促進買賣雙方充分博弈。

除了首批上市的２５家公司外，近期柏楚電子、晶晨股份、微芯生物３家公司也完成發行定

價。從靜態市盈率看，２８家公司２０１８年扣非前攤薄後市盈率中位數４５倍，扣非後為４８

倍。從動態市盈率指標看，以２８家公司２０１９年預計每股收益計算的動態市盈率中位數為

３４倍。

截至７月３０日，上海已申報２１家科創企業，已完成科創板上市的企業５家，正在發行中

的有２家，提交註冊的１家。

