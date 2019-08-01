【科創板】上海推１８條措施支持科創企業

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》上海市政府近日發布《關於著力發揮資本市

場作用，促進本市科創企業高質量發展的實施意見》（亦稱「浦江之光行動」），力爭用５年時

間，將上海建設成為服務全國科創企業的重要投融資中心，金融創新服務實體經濟高質量發展的

重要示範區，高新技術產業和戰略新興產業的重要策源地。

《意見》提出１８項具體舉措，包括通過建立績效評價激勵機制，鼓勵各類主體建設科創載

體，構建多核多層次科創企業培育體系；發揮產業地圖引領作用，聚焦集成電路、人工智能、生

物醫藥等重點領域，打造世界級產業集群；產學研共建研發平台，攻克關鍵共性技術，加速創新

成果轉化；加強研發獎勵、財政扶持、梯度落戶等政策。

細化措施包括，逐步將中小微企業政策性融資擔保基金的規模擴大至１００億元（人民幣．

下同）；「科技創新券」補貼比例不限於５０％，「四新券」補貼比例不限於３０％；金融機構

為優質科創中小民營企業提供信用貸款和擔保貸款不低於１００億元，為科技創新中小微企業再

貸款額度不低於１００億元、再貼現額度不低於１５０億元等。

《意見》還提出，要支持設立科創主題投資基金，吸引養老基金、保險資金等長期資金和境

內外專業投資機構參與投資。提升上股交科技創新專板，加強技術交易機構、知識產權運營平台

的功能，推動技術、信息等要素流轉。持續加大對天使、創投等引導基金的財政投入，聚焦三大

重點領域分別形成千億級規模的股權投資基金，完善早期創投獎勵和風險補償機制，完善工商註

冊變更程序，匯聚優質私募股權投資機構。對標國際一流投行，增強證券公司核心競爭力，集聚

優質專業服務機構，嚴把上市質量關。

