【科創板】上海證監局韓少平：上海３１科創企業明確申報科創板

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》上海證監局副局長韓少平昨日（３１日）在

上海「浦江之光行動」記者會上表示，目前在上海證監局備案的上海科創企業家數總計１４９家

，其中３１家明確申報科創板，集中在集成電路等高新技術產業，２１家已通過輔導驗收。

他認為，上海科創企業仍有巨大潛力。上海證監局將優化輔導備案監管工作，重點關注中介

機構核查責任和歸位盡責，推動投行改變同質化競爭格局。

下一步，上海證監局將繼續全力配合上海市相關部門，繼續做好輔導備案監管，支持申報科

創板，促進科創企業規範發展。

