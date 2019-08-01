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01/08/2019 09:26

【科創板】上海證監局韓少平：上海３１科創企業明確申報科創板

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》上海證監局副局長韓少平昨日（３１日）在
上海「浦江之光行動」記者會上表示，目前在上海證監局備案的上海科創企業家數總計１４９家
，其中３１家明確申報科創板，集中在集成電路等高新技術產業，２１家已通過輔導驗收。
　　他認為，上海科創企業仍有巨大潛力。上海證監局將優化輔導備案監管工作，重點關注中介
機構核查責任和歸位盡責，推動投行改變同質化競爭格局。
　　下一步，上海證監局將繼續全力配合上海市相關部門，繼續做好輔導備案監管，支持申報科
創板，促進科創企業規範發展。

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