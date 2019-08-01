《思前想後－郭思治》港股處尋底弱勢，八月份難有太多上望憧憬

《思前想後》恆指是由上月４日之高位２９００７點反覆跌至昨日低位２７７０１點，即月

內之波幅為１３０６點。首先，以高低位出現之時間該符合慣性要求，但１３０６點之波幅則只

屬一般，考慮到整個７月份之交投均持續偏疏，即在買賣兩閒下，大市之波幅實偏小。至於目前

整個不明之市況需到何時才趨向明朗，當需等到大市於單日成交金額再重上１０００億元以上始

能得知。



＊六月中裂口料於月中回補，不明市況將延續＊



從技術上看，大市經過周內之反覆後，由於恆指已相繼跌穿１００天線，２０天線及１０天

線，走勢已轉弱之餘，而較具防守性之５０天線亦相繼失守。雖並不代表大市會開始步入新一輪

之中期調整中，但至少表示整個反覆帶軟之形態已進一步惡化。值得再提的是，６月１９日之急

升，技術上遺留下一個大型上升裂口，介乎２７５８４點至２７９８５點，闊４０１點，此上升

裂口一直懸空待補，直到昨日才在跌市中稍回補至２７７０１點，但仍有一段介乎２７５８４點

至２７７０１點，闊１１７點之上升裂口尚待回補。照目前之市況看，此剩餘之上升裂口，可能

會在８月中旬之前被回補，即整個不明之市勢有機會伸延到８月中旬。



＊重磅股近期走勢各異，令大市持續不升不跌＊



近期大市一直處升不上惟又跌不下之中，原因頗簡單，因主要重磅恆指成份股中，有５隻是

稍偏強，可略帶動恆指作緩步推升；亦有５隻持續於較低處整固，在沽壓不大之下，技術上不會

構成拖低大市之誤，故整個大市便出現暫不會大升，但又不會出現急跌之現象。５隻稍偏強之主

要成份股為騰訊（００７００），佔恆指比重１０﹒３％、友邦（０１２９９）佔９﹒９３％

、平保（０２３１８）佔４﹒９％、港交所（００３８８）佔３﹒４６％、國壽（０２６２８）

佔１﹒６８％，上述５隻稍偏強之藍籌於恆指內之成分比重共佔３０﹒２７％。

至於另５隻持續整固於較低處的成份股為匯控（００００５），佔恆指比重達９﹒１１％，

建行（００９３９）佔８﹒０５％、工行（０１３９８）佔４﹒６９％、中行（０３９８８）佔

３﹒０９％、中移動（００９４１）佔５﹒４４％，此５隻稍偏弱的成分股在恆指內之佔比共達

３０﹒３８％，從上述資料得知為何大市月內一直處升不上但又跌不下之現象。



＊港股跌穿５０天線，零碎沽壓致後市不明朗＊



由於恆指現已進一步跌穿５０天線，技術上已處於續尋底之弱態中，故只要零碎沽壓續作主

導，整個反覆不明之勢頭將伸延至整個８月份，至少在８月上旬之前仍未能抱太多上望憧憬。加

上整固不明之市況已持續超過一個月，對投資者而言，實難在短時間內提高入市意慾。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

