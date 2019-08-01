【貿易開戰】中美經貿團隊８月將密集磋商，為９月貿談做準備

《經濟通通訊社１日專訊》第十二輪中美經貿高級別磋商３１日在上海結束，在本輪磋商中

，雙方商定９月在美國舉行下一輪經貿高級別磋商。白宮在聲明中點明下一輪磋商的舉行地點是

華盛頓，並表示雙方本周就「強制技術轉讓、智慧財產權、服務、非關稅壁壘和農業」等問題展

開了「建設性」的會談。

據了解，在此之前，雙方經貿團隊工作層面將在８月份密集磋商，為９月份牽頭人見面做準

備。（ｃａ）

