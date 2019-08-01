【Ａ股外援】ＭＳＣＩ下周三公布指數季度調整，提升Ａ股納入因子

《經濟通通訊社１日專訊》ＭＳＣＩ官網今日公布，８月指數季度調整將於歐洲中部時間（

夏令時）８月７日公布結果，該指數調整結果將於８月２７日收盤後正式生效。

根據此前公布的方案，ＭＳＣＩ將在８月的指數季度調整中將中國大盤Ａ股的納入因子由

１０％提升至１５％。

ＭＳＣＩ早前表示，將會在１１月半年度指數評估前繼續觀察科創板，科創板的意見暫時計

劃１１月之前公布，跟下一步納入因子的討論無關。（ｃａ）

