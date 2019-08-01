  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/08/2019 09:36

《股林淘金－林家亨》減息聲明推跌美股，料港股跌幅較溫和

　　《股林淘金》美國昨天（７月３１日）公布減息四分一厘，但會議後聲明中局長鮑威爾認為
今次減息並不是一個長期的減息趨勢，言論令市場覺得未來減息幅度有限，令美股下跌，道指曾
經跌超過４００多點，收市倒跌３３３點，納指下跌９８點。美國２年期債息反彈１１個小點至
１﹒９厘，１０年期及３０年期債息橫行無大變化。
　　預計今日（１日）港股跟隨美股下跌，但跌幅應該少於美股。可以分階段吼低位吸納大市值
的地產股或保險股等，作短、中線的持有。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
興證快訊01/08/2019
港股持續牛皮
國際動態01/08/2019
民主黨總統候選人 齊轟特打貿戰
FOCUS31/07/2019
【FOCUS】「地產馬」復出無期 拒大放水為明年「留力」?
生財有道31/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇90元水平短線吸納
中國故事31/07/2019
【政策解讀】政治局會議分析：樓市調控更嚴格 促消費部署更具體
中國故事31/07/2019
【京城近觀】自媒體變身「電商＋實體店」的「一條」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金