《股林淘金－林家亨》減息聲明推跌美股，料港股跌幅較溫和

《股林淘金》美國昨天（７月３１日）公布減息四分一厘，但會議後聲明中局長鮑威爾認為

今次減息並不是一個長期的減息趨勢，言論令市場覺得未來減息幅度有限，令美股下跌，道指曾

經跌超過４００多點，收市倒跌３３３點，納指下跌９８點。美國２年期債息反彈１１個小點至

１﹒９厘，１０年期及３０年期債息橫行無大變化。

預計今日（１日）港股跟隨美股下跌，但跌幅應該少於美股。可以分階段吼低位吸納大市值

的地產股或保險股等，作短、中線的持有。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

