【台灣選戰】台政府３６億台幣推國旅秋冬獎勵方案，抗旅遊業寒風

《經濟通通訊社１日專訊》「鑒於當前兩岸關係」大陸今日起暫停４７個城市居民赴台個人

遊試點。台灣交通部長林佳龍昨日於社交平台上宣布，會在今年第四季投入３６億元新台幣（折

合約９﹒０６億港元），推動「國旅秋冬獎勵方案」。林佳龍強調政府不會讓台灣旅遊業界孤軍

作戰。

有關方案包括團體、自由行旅客均作出補助，以及向觀光旅遊業推出入園優惠等，詳細方案

會在短期內公布。（ｅｙ）

