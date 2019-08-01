【ＦＯＣＵＳ】鮑叔兩個字累股市散水，侵侵或出招吹大貿戰逆風

【ＦＯＣＵＳ】「Ｍｉｄ－ｃｙｃｌｅ ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ（周期中段調整）」，聯儲

逾１０年來首次減息利好兌現，美股卻因鮑叔口中的上述兩個字而「散水」，美匯更反高潮地升

至９８﹒５０的兩年新高，下一步將續挑戰１００﹒１４的阻力位。

鮑叔「鷹式」減息，除了拖累股市、金價，侵侵亦抱怨稱「再次令人失望」。加上剛剛在上

海收官的中美第１２輪貿談未見實質進展，而北京的拖延戰術似愈來愈明顯，侵侵大有可能在雙

方９月美國繼續磋商前再出招極限施壓，並一石二鳥倒逼鮑叔９月再減息。



＊「周期中段調整」，美匯成另類贏家＊



聯儲局一如預期減息０﹒２５厘，為２００８年金融海嘯以來首次減息；並提早兩個月於周

四（１日）起停止減持３﹒６萬億美元的債券。

不過，標榜「決不會考慮政治因素」的鮑叔於議息後記者會稱，減息只是周期中段的政策調

整，並不意味漫長減息周期開始（Ｉ’ｍ ｃｏｎｔｒａｓｔｉｎｇ ｉｔ

ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ ｏｆ ａ ｌｅｎｇｔｈｙ ｃｕｔｔｉｎｇ ｃｙ

ｃｌｅ），道指標指旋即「散水」，錄兩個月最大單日跌幅；港股周四（１日）早市則失守牛熊

線，地產股最傷。

另類贏家當屬美匯，反高潮升至９８﹒５０的兩年新高，兌英鎊、歐元、澳元、人民幣、坡

元皆錄勁揚。技術走勢顯示，後市倘突破１００﹒１４的阻力位，料加速上升。



＊或再減兩次，股市需防「願望成真」＊



議息聲明對美國經濟前景的看法維持正面，但預防式減息仍如期而至，料主要歸因於，一，

全球貿易局勢的不確定性；二，國內企業投資放緩；三，海外經濟增長普遍乏力。由此可見，只

要上述三大變量的任何一個逆風增加，聯儲的減息動作都不會止於「一次過

（ｏｎｅ ａｎｄ ｄｏｎｅ）」。

若參考聯儲１９９５年７月、１９９８年９月起的兩輪預防式減息，幅度累計均為

０﹒７５厘；市場利率期貨就顯示，押注聯儲９月、１２月再減息概率分別達７１％、

５６％。

除了市場預期，另一倒逼聯儲續減息的動力非侵侵莫屬，他在議息結果公布後即火速發推稱

，鮑威爾一如既往再次令人失望，因市場期望聽到他宣布，美國將開展漫長而激進的減息周期。

鑒於剛剛在上海收官的中美第１２輪貿談未見實質進展，而北京的拖延戰術似愈來愈明顯，

雙方既未在關鍵議題技術轉讓、非關稅壁壘等取得實質進展，確認承諾購買更多美國農產品亦具

體時間、數量欠奉，侵侵大有可能在雙方９月美國繼續磋商前再出招吹大貿戰逆風，一石二鳥地

一邊極限施壓中國，另一邊倒逼鮑叔減息。

不過，歷史記錄顯示，在減息６－１２個月後，股票實則跑輸債市及大宗商品。市場實應「

ｂｅ ｃａｒｅｆｕｌ ｗｈａｔ ｙｏｕ ｗｉｓｈ ｆｏｒ」。

（經濟通通訊社 俞瑾）

