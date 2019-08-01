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即市新聞

01/08/2019 08:55

《法證攻防－黃集恩》恒指陰霾，吼騰訊購１８６９８沽１５６４１

　　《法證攻防》市場擔憂進行中的中美上海談判難見突破，內地ＰＭＩ疲弱顯示經濟仍承壓。
恆指周三（３１日）甫開跌逾２００點失２８０００點關口。之後越跌越急，最低曾見
２７７０１點。儘管此後Ｖ型反彈收復早前跌幅，惟午後再回吐。颱風日提早收市，收報
２７７７８點，大跌３６９點，周三成交金額約６００億元。聯儲局議息會議周二（３０日）開
始，將持續兩日，市場普遍認為是次會後將宣布美國近１０年來首次減息。即將公布的美國非農
就業數據、英國和日本央行之貨幣政策亦是投資者關注焦點。
　　近幾個交易日股王騰訊（００７００）連續跑贏，股價突破密集區後周二曾上試３７７元阻
力位，惟周三受大市拖累失３７０元，收報３６８﹒２元。技術上呈上升走勢，下方參考１０天
均？。看好後市的投資者不妨留意騰訊認購１８６９８，行使價４０８元，２０２０年１月３日
到期，實際槓桿８倍，引伸波幅３１﹒２７％
　　港股重拾波幅，但後市走勢明朗前許多投資者傾向於做兩手準備。資金流顯示過去五個交易
日資金大手流出騰訊好倉並部署淡倉。３７７元位置阻力仍見，市場預期短期內仍有調整機會。
如看淡，或可留意騰訊認沽１５６４１，行使價３１５元，２０１９年１２月３日到期，實際槓
桿９﹒２倍，引伸波幅３１﹒８９％《法國巴黎銀行上市衍生產品部　黃集恩》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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