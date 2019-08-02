《陸言堂－陳永陸》中美貿易問題並非沒有轉機

《陸言堂》原本以為平靜的中美貿易問題，又因為美國總統特朗普再次宣布，向３０００億

美元中國商品加徵１０％的關稅，令全球股市再度陷入困局之中，其中港股更跌穿２７０００點

的關口。

事實上，早在６月份白宮已向中國提出警告，表示會對３０００億美元中國商品加徵２５％

的關稅，可是在６月底中美兩國元首會談後，特朗普宣布暫緩加稅方案，所以大家會覺得特朗普

會給予兩國時間，去討論貿易協議的細節。



＊新增關稅只是１０％而非２５％＊



至於觸動特朗普神經的應該是中美代表在上海的會議，沒有達成任何實質性結果，因此特朗

普希望加徵中國進口貨品的關稅，給中國一點壓力，而今次的加稅幅度，亦由原本提出的

２５％降至１０％，明顯特朗普只是給中國一個警告，而今次加稅的日期，在一個月後，亦似乎

有意給予中方時間作出回應及讓步，因為加稅的日子為９月１日，亦是中美下一輪貿易磋商的日

期。

事實上，中國似乎有意拖延時間，因為覺得美國現在的經濟亦不太理想，加上特朗普已開始

進入競選連任的時刻，所以覺得特朗普不會在現時作出太多的反擊動作，甚至希望明年民主黨可

以重奪白宮的話語權，因此希望將中美的貿易協議，拖延至明年大選後才與新任美國總統簽署。



＊中方低調回應不想關係搞得太僵＊



不過，現在中國的如意算盤似乎未能打響，因為他們的對手是狂人特朗普，同時如果要等到

明年１１月份美國大選有結果，才解決中美現時的貿易問題，似乎亦不太恰當，因為仍有超過一

年的時間，變數可以有很多，而且以現時中國以致全球的經濟情況，中美貿易問題不能解決，對

誰也沒有好處，故此中國應該要重新考慮，應該如何應對與美國間的貿易問題。

特朗普在發出Ｔｗｉｔｔｅｒ後，中國的回應亦十分低調，似乎亦不想中美的貿易問題搞得

太僵，所以現時的局面，亦非沒有轉機。《獨立股評人 陳永陸》

