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即市新聞

02/08/2019 18:14

《陸言堂－陳永陸》中美貿易問題並非沒有轉機

　　《陸言堂》原本以為平靜的中美貿易問題，又因為美國總統特朗普再次宣布，向３０００億
美元中國商品加徵１０％的關稅，令全球股市再度陷入困局之中，其中港股更跌穿２７０００點
的關口。
　　事實上，早在６月份白宮已向中國提出警告，表示會對３０００億美元中國商品加徵２５％
的關稅，可是在６月底中美兩國元首會談後，特朗普宣布暫緩加稅方案，所以大家會覺得特朗普
會給予兩國時間，去討論貿易協議的細節。

＊新增關稅只是１０％而非２５％＊

　　至於觸動特朗普神經的應該是中美代表在上海的會議，沒有達成任何實質性結果，因此特朗
普希望加徵中國進口貨品的關稅，給中國一點壓力，而今次的加稅幅度，亦由原本提出的
２５％降至１０％，明顯特朗普只是給中國一個警告，而今次加稅的日期，在一個月後，亦似乎
有意給予中方時間作出回應及讓步，因為加稅的日子為９月１日，亦是中美下一輪貿易磋商的日
期。
　　事實上，中國似乎有意拖延時間，因為覺得美國現在的經濟亦不太理想，加上特朗普已開始
進入競選連任的時刻，所以覺得特朗普不會在現時作出太多的反擊動作，甚至希望明年民主黨可
以重奪白宮的話語權，因此希望將中美的貿易協議，拖延至明年大選後才與新任美國總統簽署。

＊中方低調回應不想關係搞得太僵＊
　
　　不過，現在中國的如意算盤似乎未能打響，因為他們的對手是狂人特朗普，同時如果要等到
明年１１月份美國大選有結果，才解決中美現時的貿易問題，似乎亦不太恰當，因為仍有超過一
年的時間，變數可以有很多，而且以現時中國以致全球的經濟情況，中美貿易問題不能解決，對
誰也沒有好處，故此中國應該要重新考慮，應該如何應對與美國間的貿易問題。
　　特朗普在發出Ｔｗｉｔｔｅｒ後，中國的回應亦十分低調，似乎亦不想中美的貿易問題搞得
太僵，所以現時的局面，亦非沒有轉機。《獨立股評人　陳永陸》

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