《經濟通通訊社１日專訊》眾安在綫（０６０６０）發盈喜，預期截至６月３０日止中期錄
得淨利潤，而去年同期淨虧損約６﹒５６億元人民幣。
業績改善主因期內在實現總保費穩健增長的同時，綜合成本率進一步改善，從而令承保虧損
收窄，加上投資收益增加，主要受益於內地Ａ股市場的良好表現。
該集團預期於今月內公布業績。（ｗｈ）
01/08/2019 07:56
【企業盈喜】眾安在綫（０６０６０）料中期由虧轉盈
《經濟通通訊社１日專訊》眾安在綫（０６０６０）發盈喜，預期截至６月３０日止中期錄
得淨利潤，而去年同期淨虧損約６﹒５６億元人民幣。
業績改善主因期內在實現總保費穩健增長的同時，綜合成本率進一步改善，從而令承保虧損
收窄，加上投資收益增加，主要受益於內地Ａ股市場的良好表現。
該集團預期於今月內公布業績。（ｗｈ）
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