【企業盈喜】眾安在綫（０６０６０）料中期由虧轉盈

《經濟通通訊社１日專訊》眾安在綫（０６０６０）發盈喜，預期截至６月３０日止中期錄

得淨利潤，而去年同期淨虧損約６﹒５６億元人民幣。

業績改善主因期內在實現總保費穩健增長的同時，綜合成本率進一步改善，從而令承保虧損

收窄，加上投資收益增加，主要受益於內地Ａ股市場的良好表現。

該集團預期於今月內公布業績。（ｗｈ）

